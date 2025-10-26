Chubut renueva dos de sus cinco bancas de diputados nacionales

Un total de 485.052 ciudadanos se encuentran habilitados en la provincia para sufragar en las elecciones legislativas que se desarrollarán este domingo a nivel nacional, con la finalidad de renovar la mitad de la composición de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Además de la novedad que representa el debut de la Boleta Única de Papel en todos los distritos, en Chubut se votará un referéndum popular. Será para definir si se mantienen o eliminan los fueros políticos, judiciales y sindicales.

Con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), más de 36,4 millones de votantes habilitados en la Argentina participarán este domingo, en el horario de 8 a 18, de las elecciones legislativas 2025. En Chubut deben renovarse dos de sus cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, ante el término de los mandatos de Eugenia Aianiello (Unión por la Patria) y de Ana Clara Romero (PRO). Esta última se presenta como candidata a renovar su escaño.

En total son ocho las listas que buscan quedarse con las dos bancas en juego. En el caso de Romero, encabeza la nómina del frente Despierta Chubut, identificado con el gobernador Ignacio Torres. La acompaña en la nómina Gustavo Menna, vicegobernador de la provincia y exdiputado nacional.

La Libertad Avanza, el espacio del presidente Javier Milei, tiene como cabeza de lista a Maira Frías, abogada y actual titular de la oficina de la ANSeS en Comodoro Rivadavia. Su compañero de fórmula es Julián Moreira, quien representa al sector joven del partido.

Otro espacio identificado con el Gobierno nacional, pero que se presenta de manera independiente en estas elecciones es el Partido Libertario, con la radatilense Ariana Mellao y el madrynense Carlos Bottazzi como candidatos.

Dentro del peronismo, el frente Unidos Podemos presentará una lista liderada por el exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Lo acompaña la dirigente social Lorena Elisaincin.

También dentro del peronismo, con nombres vinculados al movimiento obrero, el frente Fuerza del Trabajo Chubutense lleva como primer candidato a Alfredo Béliz, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Trelew y actual diputado provincial. Lo secunda Tatiana Goic, diputada provincial y referente del Sindicato de Camioneros.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mientras tanto, presenta su lista de postulantes al Congreso, con el actual diputado provincial Santiago Vasconcelos como cabeza, junto a Emilse Saavedra, quien ya ha sido candidata a diversos cargos en anteriores elecciones provinciales y nacionales.

Otra lista que participa es la del partido GEN, liderada por Oscar Petersen, docente universitario y exdiputado provincial, acompañado por Rosana Etcheverry, licenciada en Ciencias Políticas y referente del partido en Esquel.

Y la nómina que también figura en la boleta única es la de los candidatos del Partido Independiente del Chubut (PICh), encabezada por el empresario pesquero Héctor Vargas, acompañado por la comunicadora Karen Ramírez.

REFERÉNDUM POR LOS FUEROS

Además de renovar a dos de sus cinco representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, este domingo Chubut votará una propuesta impulsada por el gobernador Ignacio Torres que propone eliminar los fueros de los que gozan las autoridades de los tres poderes del Estado y los líderes sindicales.

Se trata de un referéndum popular que busca determinar si se eliminan o mantienen las inmunidades -establecidas por los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial- para quienes detentan los cargos de gobernador (y vice), intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, diputados y dirigentes gremiales.

La ley fue aprobada en febrero último por la Legislatura provincial. Sin embargo, al momento de su sanción se formalizó el llamado a una consulta popular para este 26 de octubre. Como se trata de una modificación a la carta magna, el referéndum popular dará el veredicto definitivo para la aplicación de la norma.

Así, junto a la Boleta Única de Papel con las ocho listas de candidatos a diputados nacionales, los chubutenses deberán votar en otra papeleta con dos opciones, Sí y No, debajo de un título con la pregunta: "¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?".