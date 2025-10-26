En Caleta Olivia ya votó un 40 por ciento

Era el porcentaje pasado el mediodía de este domingo en la ciudad del Gorosito.

El promedio de sufragios emitidos para las parlamentarias nacionales apenas superaba el 40 por ciento, de un padrón estimado en 50 mil electores. Ello se veía reflejado en los pasillos y hall de ingreso a las escuelas que de manera constante permanecían prácticamente vacías en comparación con comicios anteriores.

Hay que recordar que en Santa Cruz se renuevan 3 bancas de diputados y hay 8 listas de candidatos de alianzas políticas y partidos, quienes en su mayoría ya emitieron su sufragio en diferentes ciudades.

En Caleta Olivia el comicio se desarrollaba de manera normal y prácticamente la totalidad de las mesas se habilitaron sin demoras a las 8.00 cuando se registraban temperaturas bajas y viento de regular intensidad.

El nuevo sistema de votación con las Boletas Únicas de Papel (BUP) acelera los tiempos para cumplir con el acto democrático pero no incide en el incremento de la asistencia de electores, pese a que se espera un repunte en las dos últimas horas del comicio.

La custodia interna está a cargo de personal del Ejército que pertenece al Regimiento de Caballería de Tanques 9 con asiento en Puerto Deseado, en tanto que en los accesos a las escuelas se encuentran efectivos de la Policía provincial.