A 3 horas del cierre votó el 41% del padrón

Después de las 15 ya votó el 41% del padrón electoral en todo el país. El último corte había sido a las 12, cuando el número apenas superaba el 23%.

La Cámara Nacional Electoral informó que a las 15 de hoy había votado solo 41% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.

En 2021, en las últimas elecciones legislativas, hasta las 15 había votado, en las PASO, 43,5% del padrón y en las generales, 51%. En las presidenciales de 2023, a la misma hora, el número fue de 48% en las PASO y de 44,4% en las generales, según fuentes de la justicia electoral.

La Dirección Nacional Electoral informó además que se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto diputados como senadores.

Tanto el Poder Ejecutivo como la justicia electoral enviaron mensajes promoviendo que la gente vaya a votar. Advierten que podría generarse un cuello de botella si muchos votantes deciden presentarse a última hora.

Este año, fue muy baja la participación en los distintos comicios locales. En la mayoría de los distritos que adelantaron sus elecciones, la participación se ubicó por debajo del 60%, muy lejos del promedio histórico de 77% que acompañó a las legislativas desde 1983.

En la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre, la concurrencia fue del 61,21%, uno de los niveles más bajos desde el retorno democrático. Sin embargo, el número superó las expectativas previas, dado que se esperaba una asistencia incluso menor.