Frías: "Se define el modelo de país que queremos"

La candidata de Milei destacó la buena organización del proceso electoral y agradeció el trabajo de los fiscales.

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Maira Frías, emitió su voto en la escuela N° 723, en el barrio Juan XXIII, y resaltó la alta concurrencia de votantes.

“La realidad es que la 723 tiene mucha demanda, el sistema es ágil pero la escuela está con gran movimiento”, expresó, en referencia al ritmo de la votación y al funcionamiento del sistema de boleta única, que describió como “una metodología rápida y ágil”.

Frías aprovechó la ocasión para agradecer a todos los fiscales de mesa que participaron de la elección: “Quiero dar las gracias a todos los fiscales, es un rol enorme el que están cumpliendo. Desde mi lugar, mi reconocimiento y agradecimiento”.

Respecto al desarrollo de los comicios, afirmó que “se está ejerciendo bien el proceso electoral y, por el momento, no se ha manifestado ningún acto irregular”.

La candidata y delegada de ANSES en Comodoro también se refirió al compromiso político y ciudadano: “Uno se involucra en esto cuando tiene la expectativa de cambiar el futuro. El esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos es por todos y por las generaciones que vienen”.

Finalmente, Frías aseguró que espera los resultados “con muchas expectativas” y valoró el acompañamiento recibido: “El esfuerzo ha sido de todos, no solo de los políticos sino de toda la ciudadanía. Es un acto de reconocimiento por todo lo que uno realiza”.