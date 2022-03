La CAI se destaca en Levantamiento Olímpico

La escuela de levantamiento olímpico de pesas de la Comisión de Actividades Infantiles comenzó el calendario competitivo con dos medallas dentro del podio. Nahuel Orellana y Ciro Tejada, integrantes del equipo de CAI, obtuvieron el primer y tercer puesto, respectivamente, en la categoría Absoluta de la primera fecha de la Liga Patagónica Sur de Levantamiento Olímpico de Pesas.

El inicio del campeonato anual se llevó a cabo en el CEPAR de Río Grande, con la participación de equipos de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut en las categorías Sub 12, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Absoluta en ambas ramas.

Nahuel Orellana se coronó con el 1er puesto en la División Absoluta (Categoría 73kg - Total olímpico 175kg), mientras que Ciro Tejada logró el 3er puesto en la misma división (Categoría 81kg - Total olímpico 175kg). La entrenadora Cinthia Cádiz fue la responsable del equipo de la CAI.

La próxima fecha se disputará en Rawson el 23 de abril. Luego, seguirá la programación en Río Gallegos (4 de junio), Río Grande (16 de julio), Rawson (24 de septiembre) y finalizará en Río Gallegos (10 de diciembre).