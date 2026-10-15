Desde el 15 de octubre, se exhibe en estreno mundial el thriller de supervivencia dirigido y producido por Brian Duffield, adaptando la novela homónima publicada en 2023.

Su autor, Daniel Kraus, coescribió el guion con Duffield. Austin Abrams y Josh Brolin protagonizan esta historia que sigue a Jay Gardiner, un joven buzo experto que, tras la muerte de su padre, se sumerge en las costas de California con el objetivo de encontrar sus restos. Sin embargo, durante su búsqueda es tragado por una ballena. Atrapado en su interior con solo una hora de oxígeno restante, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó pueden ser la clave para escapar antes de que el animal comience a digerirlo. Tras haber renunciado a la vida, encuentra en este lugar más peligroso e improbable una razón para seguir viviendo.

El cine tiene la capacidad única de llevarnos a lugares que jamás imaginaríamos visitar, enfrentándonos a nuestros miedos más profundos a través de la pantalla. Uno de esos lugares es el vientre de una ballena, un escenario tan claustrofóbico como simbólico que da vida a una de las propuestas más intensas del año. “La Caída de la Ballena” no es sólo una película de supervivencia; es un viaje emocional al corazón de la pérdida, la culpa y la desesperada voluntad de vivir. Con la premisa de un joven atrapado en la oscuridad total, con el oxígeno agotándose minuto a minuto, la película se convierte en una carrera contra el tiempo donde el verdadero monstruo no es la criatura marina, sino la desesperación y los recuerdos no resueltos.

No obstante, la película encuentra su verdadera fuerza en el drama humano. El elenco, que incluye nombres como Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd, construye el mundo emocional que Jay deja atrás y al que lucha por regresar. Cada flashback, cada recuerdo del padre, no es un simple recurso narrativo, sino la clave de su posible salvación. Las lecciones duras, a veces incomprensibles, que su padre le impartió se convierten en el manual de supervivencia que podría salvarlo de una tumba líquida. Esta dualidad entre el peligro externo inmediato y la batalla interna es lo que eleva la película por encima de un simple thriller de aventuras.

Lo que hace que “La Caída de la Ballena” sea tan fascinante es su capacidad para operar en múltiples niveles. En la superficie, es una historia de suspenso técnicamente desafiante, que requiere una gran destreza para crear la ilusión de estar dentro del cetáceo. Pero en su núcleo, es una parábola sobre el duelo. El vientre de la ballena se transforma en una metáfora del proceso de luto: un espacio oscuro, opresivo y aparentemente inescapable donde uno debe enfrentarse a los fantasmas del pasado para encontrar la luz. La lucha de Jay no es sólo por escapar de un animal, sino por digerir su dolor, perdonarse a sí mismo y emerger transformado. Es el tipo de película que recuerda por qué vamos al cine: para sentir, para temblar y, en última instancia, para conmovernos con una historia bien contada sobre la lucha más básica y universal de todas: la lucha por seguir con vida.

CINE COLISEO (jue 15, lun 19 y mie 21 de octubre):

22:00 Hs. LA CAÍDA DE LA BALLENA (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 16 y mar 20 de octubre):

22:00 Hs. LA CAÍDA DE LA BALLENA (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 17 de octubre):

22:00 Hs. LA CAÍDA DE LA BALLENA (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 18 de octubre):

22:00 Hs. LA CAÍDA DE LA BALLENA (2D subtitulada)

Género: Thriller, supervivencia

Origen: USA

Título original: Whalefall

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 46 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Brian Duffield

Guión: Brian Duffield, Daniel Kraus

Producción: Jeb Brody, Brian Duffield, Brian Grazer, Ron Howard, Allan Mandelbaum

Música: Joseph Trapanese

Fotografía: Aaron Morton

Montaje: Pietro Scalia

Reparto:

Austin Abrams (Jay Gardiner), Josh Brolin (Mitt Gardiner), Elisabeth Shue (Zara Gardiner), John Ortiz (Hewey), Jane Levy (Eva Gardiner), Emily Rudd (Nan Gardiner)