Próximos estrenos

29 de octubre:
SENSATEZ Y SENTIMIENTO
Directora: Georgia Oakley
Protagonistas: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitriona Balfe, Herbert Nordrum
Inglaterra en la época georgiana. El acaudalado señor Dashwood fallece, dejando a su segunda esposa y a sus tres hijas en una situación económica bastante precaria debido a las estrictas leyes de herencia de la época. Obligadas a abandonar su hogar, las damas se mudan a una modesta cabaña en el campo. Allí, las dos hijas mayores, enfrentando el choque entre la necesidad económica y sus propios sentimientos, compiten por la atención de diversos pretendientes en una búsqueda constante por encontrar el verdadero amor.
WILDWOOD: EL BOSQUE SALVAJE
Director: Travis Knight
Prue McKeel y su compañero de clase Curtis se ven arrastrados a un bosque mágico después de que Mac, el hermano pequeño de Prue, sea secuestrado por una bandada de cuervos. Las aves responden a Alexandra, una mujer misteriosa que parece controlar el bosque. Los dos amigos deberán adentrarse en un mundo lleno de criaturas mágicas y peligros inesperados, donde cada paso les muestra secretos antiguos. Juntos tendrán que reunir la valentía necesaria para enfrentarse a Alexandra y rescatar a Mac antes de que sea demasiado tarde.
LA CAJA DEL DEMONIO
Director: Daniel Stamm
Protagonistas: Carla Guggino, Lou Taylor Pucci, Katherine Isabelle
Después de la trágica muerte de su madre, Ellen Hershbergen se muda a un pequeño pueblo de Nueva York para construir un nuevo futuro. Acepta alojar a Winthrop, un primo que volvió de la guerra con profundas secuelas emocionales, pero un vecino extraño empieza a advertirle del comportamiento errático y peligroso de su primo. Pronto comienzan a ocurrir una serie de fenómenos inexplicables. Ahora, Ellen tendrá que proteger a su primo, mientras una misteriosa entidad de otro mundo se acerca cada vez más a ellos.
5 de noviembre:
EL GATO CON SOMBRERO
Directores: Alessandro Carloni, Erica Rivinoja
Sally y Conrad tienen que pasar un día entero solos, sin la compañía de su madre. Sally tiene la costumbre de imponer a los demás lo que deben hacer, mientras que su hermano se dedica a jugar a videojuegos y a romper toda regla que se le imponga. Un misterioso personaje, El Gato con Sombrero, llegua al hogar de los Walden y les proponie cambiar sus vidas para que se conviertan, por primera vez, en dos chicos que saben cómo pasárselo bien. Lo que los niños no sospechan es el caos que está por llegar a su hogar.
12 de noviembre:
EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD
Director: Ti West
Protagonistas: Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough,
Reimaginación del clásico literario que nos transporta al Londres de Charles Dickens, donde un hombre se encuentra atrapado en una historia de fantasmas que lo obliga a enfrentarse a su pasado, a su presente y a su futuro. Con encuentros sobrenaturales con espíritus que le muestran sus decisiones y sus errores, dando lugar a un viaje de introspección. Ebenezer deberá tratar de entender sus acciones y conseguir una segunda oportunidad, enfrentándose a miedos, arrepentimientos y la opción de cambiar su destino antes de que sea tarde.