Legendary produce esta nueva versión en acción real de una de las sagas más icónicas e influyentes de la historia de los videojuegos, que giran en torno a un torneo internacional de artes marciales en el que luchadores de todo el mundo compiten demostrando su fuerza y habilidades. La historia transcurre en 1993 y presenta a los alejados Street Fighters Ryu y Ken Masters, quienes son lanzados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li los recluta para el próximo Torneo Mundial de Guerreros: un brutal choque de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse entre ellos y a los demonios de sus pasados.

La primera película de “Street Fighter”, estrenada en 1994 con Jean-Claude Van Damme como protagonista, fue un gran éxito de taquilla a pesar de las malas críticas. Hoy se la considera una obra muy entretenida, y sigue generándole ingresos a Capcom. En cambio, “Street Fighter: La Leyenda de Chun-Li” no tiene aspecto salvable alguno. Cuando se estrenó en 2009, fue uno de los mayores fracasos comerciales de aquel año. La saga ha tenido mejor suerte en sus adaptaciones animadas. Ahora retorna en acción real, profundizando en los años compartidos por Ryu y Ken Masters, y en las razones que han deteriorado su vínculo. Todo ello convive con los combates y movimientos especiales que han sido extraídos directamente de los videojuegos, como el Hadouken, el Shoryuken o el Spinning Bird Kick.

Detrás de la cámara está Kitao Sakurai, conocido por haber dirigido episodios de la serie de televisión “Twisted Metal”, entre otros proyectos. También coescribió y dirigió el film “Bad Trip” de Eric Andre en 2021. Sakurai se ha preocupado por mostrar una gran fidelidad visual y coreográfica a los videojuegos. Vemos a los luchadores ejecutar combos, es decir, secuencias de golpes encadenados que impiden reaccionar al rival, y técnicas eque resultan reconocibles para quienes jugaron las distintas entregas de Capcom. El vestuario también reproduce los diseños asociados con cada personaje. De hecho, Capcom acompañó el desarrollo de la adaptación, disponiendo representantes vinculados con los juegos, quienes visitaron el rodaje para supervisar su relación con el material original.

Y un detalle llamativo es la participación de Jason Momoa interpretando a Blanka. Aunque Blanka suele describirse como un personaje “dócil”, se sabe que es feroz cuando se le provoca. Aprovechando esta característica, la transformación de Momoa es sencillamente intimidante. Entre su maquillaje punk como Lobo en “Supergirl” y su transformación monocromática de pies a cabeza como Blanka, puede decirse que Momoa ha entrado en una nueva era de personajes cinematográficos impactantes

CINE COLISEO (jue 15, lun 19 y mie 21 de octubre):

19:15 Hs. STREET FIGHTER (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 16 y mar 20 de octubre):

19:15 Hs. STREET FIGHTER (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 17 de octubre):

19:15 Hs. STREET FIGHTER (2D doblada)

CINE COLISEO (dom 18 de octubre):

19:15 Hs. STREET FIGHTER (2D doblada)

Género: Acción, fantasia, vídeo game

Origen: Japón, USA

Título original: Street Fighter

Año: 2026

Duración: 2 horas, 5 Min.

Formato: 2D

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Kitao Sakurai

Guión: Dalan Musson

Producción: Cale Boyter, Stefan Makhoul, Jason Momoa, Takayuki Nakayama, Mary Parent

Fotografía: Ken Seng

Montaje: Luke Lynch

Reparto:

Andrew Koji (Ryu), Noah Centineo (Ken Masters), Callina Liang (Chun-Li), Cody Rhodes (Gille), Vidyut Jammwal (Dhalsim), David Dastmalchian (M. Bison), 50 Cent (Balrog), Jason Momoa (Blanka), Orville Peck (Vega), Hirooki Goto (E. Honda), Roman Reigns (Akuna), Eric André (Don Sauvage), Andrew Schulz (Dan Hibiki), Olivier Richters (Zangief)