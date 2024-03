La confesión de la China Suárez sobre Rusherking

La China Suárez mantiene un vínculo muy fluido con sus seguidores de Instagram, donde siempre comparte distintos momentos de su vida privada y trabajos ligados a su profesión de actriz. Pero, en las últimas horas, la también cantante hizo una sentida confesión, luego de asistir con sus hijos al recital de Milo J en el Movistar Arena, donde presentó su álbum 111 con muchos invitados.

Debajo de un video del concierto, la actriz escribió: “Terminando de asimilar lo que vivimos ayer en el show de Milo J. Hace mucho un show no me movilizaba tanto, no sé si será por su sensibilidad, la melancolía de su música o la profundidad de sus letras. Compartir con mis hijos la música es de las cosas que más disfruto, que escuchen, que vean, que se inspiren y, sobre todo, que sientan orgullo del talento argentino”.

Embed - LA CHINA on Instagram: "Terminando de asimilar lo que vivimos ayer en el show de Milo J. Hace mucho un show no me movilizaba tanto, no sé si será por su sensibilidad, la melancolía de su música o la profundidad de sus letras. Compartir con mis hijos la música es de las cosas que más disfruto, que escuchen, que vean, que se inspiren y sobre todo que sientan orgullo del talento Argentino. El folclore me lleva a mis domingos por la mañana escuchando “La cerrillana” con mi papá mientras se hervían los ravioles que comprabamos cada tanto. Puedo imaginar el orgullo de esa madre viendo a su hijo arriba de ese escenario con tanta gente coreando su nombre y sabiendo que al fin cumplió su sueño. Que linda es la música pero sobre todo, que lindo es ser Argentino! " View this post on Instagram A post shared by LA CHINA (@sangrejaponesa)

Luego la China agregó: “El folclore me lleva a mis domingos por la mañana escuchando ‘La Cerrillana’ con mi papá mientras se hervían los ravioles que comprábamos cada tanto. Puedo imaginar el orgullo de esa madre viendo a su hijo arriba de ese escenario con tanta gente coreando su nombre y sabiendo que al fin cumplió su sueño. Qué linda es la música, pero sobre todo, qué lindo es ser argentino!”.

El hecho de que destacara que este recital la movilizara tanto, hizo que muchos usuarios recordaran su relación con Rusherking y se preguntaran si su música no le llegaba tanto al alma, como sí parece hacerlo la de Milo J.