La dueña escapó, cerró con llave y las ladronas terminaron detenidas

En Mar del Plata, cuatro mujeres entraron a robar a un showroom pero descuidaron a la dueña, que huyó del lugar con su hijo y las dejó encerradas.

Según informó el sitio de Canal 8 de Mar del Plata, cuatro mujeres que asaltaron un showroom de ropa femenina ubicado en el barrio El Martillo fueron detenidas luego de que la dueña del local lograra escapar y dejarlas encerradas en el edificio y todo quedó grabado con las cámaras de seguridad.

El hecho pudo ser más grave porque la mujer asaltada estaba con su hijo de 5 años y vivieron una situación de mucha violencia con las asaltantes, en un edificio ubicado en Púan y Jacinto Peralta Ramos. El robo que terminó con las delincuentes detenidas se produjo el miércoles pasado cerca de las 18.

Según relató la víctima y las imágenes que registraron las cámaras de seguridad, las mujeres ingresaron al edificio cuando una mujer que trabaja en un centro de estética que funciona en uno de los departamentos, abrió la puerta de calle.

Las mujeres que cargaban unas bolsas que luego utilizarían para llevarse lo robado, subieron corriendo las escaleras y se metieron por la fuerza en el showroom de Yamila.

En diálogo con Canal 8, la joven propietaria contó que todo fue muy rápido, que las mujeres se metieron y comenzaron a golpearla: "Una vez que ingresaron al local comenzaron a golpearme con palos adelante de mi hijo de 5 años que se asustó mucho y pedía ayuda".

En medio del forcejeo, Yamila logró salir al pasillo con su hijo y corrieron hasta la puerta de entrada. Salió a la vereda y cerró la puerta con llave. Cuando las mujeres, que ya habían cargado todo lo robado en bolsas, quisieron salir se dieron cuenta de que estaban encerradas.

En la imagen se puede ver que las mujeres llegan al hall del edificio y comienzan a discutir entre ellas porque se dan cuenta que se quedaron encerradas. En un momento vuelven a subir para ver si les pueden abrir, pero no lo logran. Minutos después llegó la policía y las cuatro delincuentes terminaron detenidas.

Es la primera vez que Yamila sufre un robo tan violento. En otra oportunidad le desvalijaron el comercio a través de un boquete, pero ella no estaba en el local. "Por ahora seguimos a puertas cerradas y estamos empacando para irnos porque la verdad ya no sé qué hacer: tengo alarma, cámaras de seguridad pero no es suficiente", resaltó.