La dura respuesta de Claudia Neumann a Nicole tras ser acusada de ladrona

Nicole Neumann comparó cómo ve a sus hijas a esta edad, dado que a esta altura ella ya comenzaba a dar sus primeros pasos. En este sentido, habló sobre el dinero que recaudó en esos años y le apuntó a su madre por no saber que se hizo con él. Completamente furiosa, Claudia Neumann salió a responderle.

En una nota, Nicole Neumann fue consultada respecto a quién se quedaba el dinero que ella ganaba modelando cuando aún era menor: "Ella (por su madre). Bueno, pero uno no puede manejar a esa edad plata. Igual en mi caso no se dio que mi madre me diera la plata. No sabemos adónde fue ese dinero".

Ante la acusación por quedarse con su dinero, Claudia Neumann salió a responderle muy picante: “¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que ella tenga la carrera que tiene y si es una desagradecida... Es lo que hay. Ya no me duele. Es difícil de entender que este tema siga saliendo después de tantos años. Es un poco difícil de entender".

Pese a marcar que ella tuvo mucho que ver en el éxito que alcanzó Nicole Neumann en su carrera, expresó: "No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Hay gente que es feliz con eso, qué se yo”.

Embed

“Ella empezó a trabajar a los 12 años y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga porque tenía que acompañarla porque tan chica no podía ir sola a ningún lado. A los 15 me volví su representante y obviamente cobraba una comisión por eso, lógico, igual cobraba menos que cualquier otro representante, lógico. Así que no sé de qué habla", aclaró Claudia Neumann, en diálogo con Socios del Espectáculo, luego de que su hija la acusara de robarle.

Ante este escándalo, mencionó qué es lo que planea hacer para tratar de lavar su imagen de las duras acusaciones: “Mi pareja me dice que tengo que hacer una serie contando todo porque, después de tantos años quedándome callada, es momento de que empiece a facturar”.

Por último, aprovechando el reclamo que le hizo su hija, ella contraatacó haciendo énfasis en que utilizó su apellido, ya que se negó a ser Nicole Unterüberbacher: “Neumann soy yo, las chicas no son Neumman. O sea, hasta mi apellido usan, si querés. Acordamos que usara el mío como artístico porque era mucho más fácil de recordar y de pronunciarlo".

"Me saturó, yo no la molesto ni le pedí nada. Ella decidió que no quería verme, bueno está bien", cerró la madre de Nicole Neumann completamente fastidiosa por la acusación de su hija.