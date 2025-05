La echaron de un equipo de futsal por vender contenido para adultos y hoy gana fortunas

En las últimas horas, Marcela Soares ha tomado mucha notoriedad, ya que esta jugadora de futsal fue otra deportista más que combinó esta faceta con vender contenido para adultos en Only Fans. Pero en esta oportunidad tuvo una consecuencia vinculada a su despido inmediato del equipo que integraba, ella lo denunció en los medios y disfruta de un crecimiento económico inusitado a sus 21 años.

“La hipocresía es real. Me juzgaron, me excluyeron y me sentí injustamente tratada, incluso por otras mujeres”, declaró en charla con el portal O Globo. En diálogo con el diario, dejó constancia que ella “afirmó haber sido despedida” de la entidad “después de que la dirección se diera cuenta de su participación en plataformas de contenido para adultos”. El diario británico The Sun afirmó que se trataba del club Pelotas, una entidad ubicada en el estado de Río Grande do Sul, de donde ella es oriunda.

Soares recordó que, en sus comienzos, ganaba aproximadamente 550 reales (USD 97) y ahora multiplicó sus ingresos por 100 con su nueva actividad, ya que asegura ganar 55.000 reales (USD 9.747) por mes. “Obtuve libertad e independencia financiera. Hoy me siento más fuerte”, manifestó sobre los puntos a favor de su alejamiento prematuro de la disciplina.

Y añadió en declaraciones vertidas por el sitio local Metrópoles, que tiene más de cuatro millones de seguidores en Instagram. “No estaba haciendo nada malo. Incluso fui juzgada por mis compañeras en la cancha. Es triste, pero real. Dejo el deporte, pero no dejo las plataformas. Tengo la conciencia tranquila”, afirmó la modelo.

La ex jugadora de Leoas da Serra, Marechal Copagril, Pato Branco, Female y Celemaster canaliza su contenido a través de diferentes sitios y tiene más de 238.000 seguidores en su cuenta personal de Instagram. De igual forma, deja ver que su salida del futsal no era un deseo y afirma tener conversaciones con otros clubes para seguir ligada a la práctica deportiva: “Amo jugar. El futsal es parte de quien soy”.

Sin embargo, lo hará bajo la estricta condición de poder combinar los dos trabajos entre sí y priorizando su actual status de vida: “No voy a permanecer en lugares que buscan controlar mi vida fuera de la cancha”.

Además, reveló que ve como una inspiración a su compatriota Key Alves, quien dejó el vóley para dedicarse a vender contenido en plataformas virtuales y aseguró ganar 50 veces más que en su trabajo en la cancha. “Ella demostró que es posible ser sensual, exitosa y respetada. No temo los juicios ni los estigmas”, sentenció Marcela Soares, quien se autodefine en su descripción de Only Fans como una “atleta de fútbol sala y actualmente también trabajo con contenido para adultos”. Vende material exclusivo, incluyendo fotos y videos, por una suscripción de 10 dólares al mes.

Estos dos casos se suman a una variada gama de ejemplos entre mujeres y hombres. La nadadora paraguaya Luana Alonso compitió en la rama de natación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y su presencia no pasó desapercibida después de su expulsión de la villa olímpica por una supuesta “atmósfera inapropiada” provocada por su conducta. Poco tiempo después de su participación, anunció su retiro y abrió una cuenta en el mismo sitio.

Por otro lado, el ex arquero español Miguel Guerrero dejó los tres palos del Vélez CF en Málaga para causar furor captando 10.000 suscriptores en solo seis meses y, desde julio de 2023 hasta febrero de 2024, había acumulado 86.272 euros, provenientes tanto de suscripciones estándar como de interacciones especiales ofrecidas a ciertos seguidores. “No hay un mes que baje de las cinco cifras”, confesó.