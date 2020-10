La escuela de fútbol de Huracán mantiene contacto con los chicos

El aislamiento preventivo y obligatorio se hace cada vez más largo, y mientras en los últimos días se han observado reclamos de dueños de gimnasios que piden reabrir sus puertas, en el Club Huracán buscan la manera de seguir cerca de sus pequeños futbolistas que serán el futuro de la institución.

Los ‘profes’ Rodrigo Bequer, Juan Pablo Ivanoff, Lucas Toledo, Ignacio larrahona e Iván Calfú son los que están al frente de este proyecto que lleva casi una década con resultados a la vista.

"Son 9 años coordinando esta escuela y han pasado muchos chicos y muchos dirigentes pero puedo rescatar el acompañamiento de los padres que son nuestra fuerzas para seguir", reconoce Calfú quien recuerda además "el enorme trabajo de los profesores que pasaron por la escuela que no tengas dudas que son de los mejores de la ciudad como Lucas Méndez, Maximiliano Larralde, Nicolás Toledo, y Denis Galindo" que son los que agarraron el semillero cuando se alejó Daniela Jasenovsky.

Calfú en una charla con El Patagónico remarcó que el contacto con los chicos de las formativas es a diario, con clases de zoom. "Las venimos realizando hace unos meses ya, pero nuestra única finalidad es poder verlos y charlar con ellos, no es obligación ni tampoco cobramos cuotas, solo para verlos. El grupo es reducido ya que todos no tienen la posibilidad de tener internet. Y en ese sentido, el que no puede sumarse y quiere les mandamos las clases por mensajes", expresó.

La temporada 2020 golpeó a todos por igual y de diferente manera. En el caso de la escuela de Huracán quedaron truncos varios proyectos. "Este era un año importante para nosotros, ya que teníamos varios proyectos y viajes para realizar y lamentablemente por la pandemia tuvimos que parar, pero vamos a seguir con las mismas ganas. Ojalá los dirigentes de turno sigan apoyando este gran proyecto que con los años van a dar sus grandes frutos", apuntó uno de los coordinadores del fútbol formativo de Huracán, Iván Calfú.

Entre los chicos que comenzaron en la escuelita, y han llegado a Primera están Lautaro Sáez, Araya, Leo Cárdenas, Enzo y Martín González y Thiago Barría. Y a su vez, en Reserva hay varios que vienen pidiendo pista y seguramente debutarán cuando pase todo esto.