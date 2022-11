La ex de De Paul fue a ver a Coldplay y se encontró con Tini

Coldplay sigue brindando su maratón de conciertos en el Estadio Monumental y nadie quiere perderse el espectacular show. En este sentido, fueron varios los famosos que ya disfrutaron de la música de la banda inglesa. Una de ellos fue Camila Homs, quien asistió en la noche del martes junto a su novio Carlos Benvenuto, luego de enfrentar rumores de crisis en los últimos días.

Lo cierto es que, lejos de estas versiones, se mostraron más enamorados que nunca, pero lo que más llamó la atención fue que justo fueron en la fecha en la que Tini Stoessel -actual pareja de su ex, Rodrigo De Paul- estuvo como invitada para cantar junto a Chris Martin. Cabe aclarar que, hasta último momento, nadie sabía sobre la presencia de la intérprete de “Miénteme”. De hecho la noticia trascendió luego de que algunas personas que estaban haciendo la fila para entrar escucharan que estaban haciendo prueba de sonido horas antes.

En tanto, la modelo fue captada por el periodista Gustavo Méndez, que la filmó cuando se retiraba de la cancha de River, de la mano con su pareja. “Camila Homs y su novio a la salida del show de Coldplay, donde cantó Tini ´Carne y hueso´ con Chris Martin”, detalló en sus stories.

Además de entonar su canción, Stoessel también interpretó “Let Somebody Go”, uno de los temas que la banda está presentando en su último disco Music of the Spheres. Los comentarios en las redes no se hicieron esperar y el público argentino alentó a la artista con mensajes de felicitaciones alegrándose por el gran logro de compartir el escenario con una banda internacional.