La exnuera de Corach iba a declarar en la causa Siemens

Anahí Sánchez Lazzaro, ex nuera del ex ministro del Interior Carlos Corach, fue encontrada muerta en la habitación de su casa en Nordelta. De acuerdo a la primera autopsia, falleció de un ataque al corazón, pero la Fiscalía solicitará nuevos estudios toxicológicos y de órganos para despejar dudas, ya que la mujer debía declarar en la causa Siemens, en la que Corach es acusado de haber cobrado 15 millones de dólares en sobornos por parte la multinacional alemana.

Sánchez Lazzaro fue hallada sin vida en una de las habitaciones de su casa por una de sus hijas el sábado 25 de mayo. Aunque la autopsia reveló que murió de un infarto y no había ingerido medicamentos, la fiscal Virginia Toso pedirá estudios toxicológicos y de órganos, así como su historial médico, ya que al lado de su cuerpo se hallaron blisters vacíos.

Mientras la investigación continúa para corroborar qué ocurrió con la empresaria, en las últimas horas trascendió que debía declarar en la causa Siemens en la que el ex funcionario menemista es investigado por recibir coimas por parte de la multinacional alemana. El dato es relevante ya que Corach es investigado por presunto lavado de dinero por giros que realizó en esos años a familiares y allegados.

Además, la relación entre el ex funcionario menemista y su nuera no está libre de conflictos. Lazzaro estaba en disputa con su ex marido por la cuota alimentaria de sus hijos y la división de bienes y, en 2017, Corach la denunció por extorsión, causa que fue descartada años después.

Con la noticia de su fallecimiento, las dudas se acrecientan y los familiares de la empresaria piden que se investigue a fondo la situación ya que "se trataba de una persona sana".

Corach fue uno de los invitados especiales del presidente Javier Milei a la Casa Rosada para la inauguración del busto de Carlos Menem. En el acto realizado a mediados de mes, para celebrar al "mejor presidente de la historia", según Milei, Corach estuvo presente en el Salón de Honor de la Casa de Gobierno junto a "Zulemita" Menem y otros ex funcionarios como Alberto Kohan y Carlos Ruckauf.