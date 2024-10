La exorbitante cifra que habría gastado con la tarjeta de Lanata una empleada

La secretaria del periodista Jorge Lanata gastado $51 millones desde la tarjeta del periodista, en los últimos 20 días, mientras él se encontraba internado en el Hospital Italiano.

No se trataría de Margarita, sino de una empleada que se ocupa de todas las cuentas del comunicador desde hace años, de confianza de Lanata.

La esposa del periodista, Elba Marcovecchio, ya inició solicitudes legales de auditoría. Hace casi dos meses y medio que no hay un balance de dónde está saliendo la plata, no hace rendición de cuentas que no existe.

Analía Franchín dió la información y aseguró: "Lo que quieren saber: ¿en qué? Por eso le están pidiendo cuentas a la Justicia y diciéndole ‘Por favor, necesito que me justifiquen esto...”.

El periodista continúa internado pero según se supo está despierto y con intentos de dialogar, aunque continúa con el tapón de la traqueotomía. La familia de Lanata espera que pronto le coloquen una válvula que le permita hablar mientras enfrenta una recuperación que será lenta y demandante. Además, se supo que logra pasar algunas horas al día sentado.

¿Qué pasará con su trabajo?

En las últimas horas se aseguró que la continuidad de Lanata en su programa de Radio Mitre es incierta. Diego Leuco y Nelson Castro suenan como posibles candidatos para reemplazarlo.

Franchín aseguró que la empresa tendría planeado dejar de pagarle su sueldo: “Yo no tengo fecha pero me dicen que la radio en la que ya trabaja Jorge Lanata, ya le habló a la familia para decirle que se termina”.

Y agregó información: "Le están pagando un sueldo altísimo, inimaginable que fue acordado por él como figura de la radio y nadie está poniendo eso en tela de juicio, pero le dijeron que el 30 de noviembre esto se termina”.