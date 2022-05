La guitarra que homenajea al disco Artaud de Spinetta

“En un ambiente de mi casa tengo algunos cuadros relacionados con temáticas musicales, y está la tapa del disco Artaud”, relató Leonardo Gool al portal de La Nación. Y afirmó: “El formato se presta perfecto para hacer una guitarra”.

El LP del “Flaco” tiene una forma octogonal irregular con cuatro puntas, algo que le complicó la vida a los disqueros de aquella época. Sin embargo, para los ojos de Leonardo, es una forma ideal para hacer una guitarra.

“Incluso me di cuenta de que la tapa tiene un solo lado curvo, que es justo por donde pasa el brazo. Parecía que estaba todo listo para cortarlo y hacer un instrumento. Me imaginé: ‘De acá sale el mango, acá va el micrófono, las perillas’. Fui comprando los materiales de a poco, ya hacía como cinco o seis años que tenía las maderas, pero no encontraba el tiempo para empezar a hacer la guitarra. Hasta que empezó la pandemia”, relató el luthier amateur de 48 años.

El resultado final lo dejó muy conforme y decidió compartirlo en la cuenta de Instagram de Púlsar Creativo, su emprendimiento de correas, fundas y otros artículos de cuero. Aclaró que la guitarra no estaba a la venta y publicó varias fotos que sorprendieron a los fanáticos.

“Quiero compartir con ustedes esta guitarra que hice para mí, y que llamé ‘GuitArtaud’, por obvias razones. Con amor, por Luisito y su obra”, escribió en la publicación y se viralizó de inmediato. “Nada de lo que hice nunca antes tuvo tanto impacto como haber mostrado la guitarra. Me sorprendió un montón la repercusión”, asegura Gollo y agrega: “Evidentemente hay un público enorme, la obra de Luis es casi inabarcable y son tantas las generaciones que han escuchado su música”.

La repercusión fue tal que terminó conociendo a Gustavo Spinetta, hermano del “Flaco” y también guitarrista (tocó la batería en las canciones “Cementerio Club” y “Bajan” de Artaud), Ana María Spinetta y al bajista Javier Malosetti.

