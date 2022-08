La historia de Cirigliano, de ser joya de River a la depresión y terminar detenido

El lunes por la mañana el mundo River se despertó con la noticia de que Ezequiel Cirigliano, una exjoya del club, fue detenido por portación ilegal de arma. En sus inicios el volante era marcado como el "nuevo Mascherano", pero una fuerte depresión y escasa contención por parte de su entorno y el club de Núñez, hicieron que su vida tome un giro de 180 grados y termine en este triste presente

La dura historia de Cirigliano, de ser una joya de River a la depresión y terminar detenido

Con el manto sagrado de La Banda jugó 63 partidos y no pudo marcar goles. En el 2010 tuvo su estreno de la mano de Leonardo Astrada y supo destacar en el momento más álgido de la historia de la entidad: en la B Nacional, durante la temporada 2011/12 con Matías Almeyda al mando, donde llegó a ser capitán en algunas oportunidades. De hecho, nada más ni nada menos que el Lobo Ledesma, un especialista en la posición, colocó a Ciri como uno de los mejores cincos que vio en su basta carrera: "Si es inteligente, Cirigliano va a superar a todos los cinco que pasamos por River".

Sin embargo, con Marcelo Gallardo en el banco del Millonario tan sólo vio minutos en dos partidos y su relación no fue la mejor. Tal es así que en 2014, cuando Ciri regresó a Núñez de su préstamos al Hellas Verona, el Muñeco lo apartó del plantel cuando se negó a viajar a Estados Unidos para realizar la pretemporada por "problemas personales". ¿El motivo? su padre, quien había fallecido y quien estuvo preso por venta de drogas, le contó Cirigliano a Olé en aquellos momentos.

Allí fue cuando Rodolfo D´Onofrio tuvo una reflexión para con el futbolista y su futuro, que hoy se puede ver con otros ojos: "Si no se da cuenta de que está en River, va a terminar siendo el jardinero del club", esgrimió el -en su momento- mandamás en diálogo con Radio La Red el 18 de julio de 2014.

"Le pedí ayuda a Rodolfo Donofrio, a Gallardo, a sus compañeros, al psicólogo del club y ninguno pudo hacer nada. Lo mandaron a la MLS", descargó la periodista Verónica Drygailo en su cuenta de Twitter tras darse a conocer lo sucedido. "Recuerdo mis tardes en la casa de Caseros con Ciri llorando, cargado de angustia y en River solo querían que fuera a entrenar. No podía. Y nadie lo entendía", continuó explicando en sus redes sociales sobre la depresión que estaba atravesando Cirigliano.

Antes de que River decida mandarlo a préstamos nuevamente al Dallas de la liga de los Estados Unidos, el Pelado Almeyda lo quería sumar a sus filas en Banfield. El ídolo riverplatense "sabía tratarlo, quizás por conocer los laberintos de la depresión. Prefirieron sacarselo de encima y mandarlo lejos", sostiene Drigaylo en su narrativa. Cirigliano no se quería ir de Núñez, su salida a USA no resultó y, tras la muerte de su padre y el no poder seguir jugando con La Banda, comenzó el declive. "...nadie me escuchó cuando hablé de depresión. Había perdido su lugar en el equipo, y siempre le faltó contención familiar. Y River no se hizo cargo. Lo digo porque nadie me lo contó, yo hablé con todos y no hubo caso", disparó Drygailo.

De cotizar cinco millones de euros, el volante central pasó por Tigre, Atlético Tucumán, Zacatepec, San Luis,Godoy Cruz y firmó con el CynthiAlbalonga de la Serie D de Italia ya con 30 años en febrero pasado.

¿Cómo es la causa y la versión del entorno de Cirigliano sobre su detención?

La causa de Cirigliano es aprehensión por portación ilegal de arma de guerra. Según fuentes con las que TyC Sports.com pudo contactar, el exRiver pudo ver a su familia hoy y le dijo a su madre que no entró a robar a ningún domicilio (como se pensaba en primera instancia), que tuvo una crisis, consiguió un arma y discutió con alguien en la calle que llamó a la policía.

Desde el circulo íntimo de Ezequiel sostienen que "nunca lo trataron" (por su fuerte depresión) y que el exRiver es "paciente psiquiátrico" y "necesita tratamiento". Asimismo, específicamente sobre la reciente causa, el -poco- entorno que le queda a Ciri reafirma que "no entró a robar" como las primeras versiones destacaban.

El otro antecedente con la justicia de Ezequiel Cirigliano

Si bien está sin equipo desde junio y trabajaba en la fabrica de un familiar para mantenerse, este no es el primer episodio delictivo que involucra a Cirigliano, ya que en 2015 había sido detenido en un control del Comando Personal de Prevención Comunitaria por conducir ebrio y resistirse a la autoridad. Motivo por el cual en 2015 fue relegado del plantel de River y no volvió a disputar partidos con el primer equipo ni con la Reserva.

De River a la Serie D: la carrera de Ezequiel Cirigliano en el fútbol profesional

River (2010-2014/5)

Hellas Verona (2013-14)

Dallas (2015)

Tigre (2016)

Atlético Tucumán (2016-17)

Zacatepec (2017-2020)

San Luis (2020)

Godoy Cruz (2021)

CynthiAlbalonga (2021-22)

