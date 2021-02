La investigación de Massoni llega hasta la enfermera

El ministro dijo que no le compete averiguar el rol del sindicato de Camioneros, salvo que se compruebe que hubo instigación a cometer el delito, lo cual dejó en manos de la fiscal Andrea Rubio.

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, brindó este lunes en Rawson una conferencia de prensa para reiterar lo actuado por su personal en Comodoro el pasado viernes, que incluyó principalmente un allanamiento en la sede sindical del gremio de Camioneros, donde se descubrió la presencia de parte de las vacunas Sputnik V desaparecidas el 27 de enero del Hospital Regional.

“Cuando nadie pensaba que así sería, el delito fue descubierto gracias a un trabajo profundo y profuso de la Brigada de Investigaciones y de la Fiscalía”, dijo, valorando la importancia de los allanamientos efectuados 48 horas antes en domicilios de personal de Salud, Seguridad y Maestranza con acceso al lugar donde desaparecieron las 30 vacunas del segundo componente.

Al respecto, el funcionario no tuvo dudas sobre quién fue responsable del delito. “Es personal de Salud y hasta ahora solo una persona, pero hay responsabilidades en la custodia, no solo de quien las agarró y se las llevó”, dijo en referencia a las autoridades del Area Programática Sur.

Añadió que “el delito es el hurto mismo de la vacuna y quien investiga debe establecer la responsabilidad del sindicato (de Camioneros). Por ahí es moral y no penal. El responsable es el que sustrajo dosis que estaban direccionadas para determinadas personas”.

Con respecto a la demora que hubo en realizar la denuncia desde el Hospital Regional, Massoni apuntó que “supongo que Fiscalía investiga por qué se tardó tanto en hacer la denuncia. A mí no me satisface eso de la investigación interna. Estábamos en presencia de un delito que no es menor. Son 30 vacunas que salvan vidas”.