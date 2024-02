La Legislatura avaló con una ley el reclamo del gobernador

El gobernador Ignacio Torres obtuvo este lunes un rotundo respaldo de la Legislatura provincial que avaló su postura con una ley. En la misma, además de lo arriba señalado, se resalta que defender los derechos de los chubutenses “implica también la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero del régimen de coparticipación de impuestos”.

Asimismo, en la ley se le pide a Torres que demande al gobierno de Javier Milei por haber eliminado las remesas correspondientes al Fondo Educativo y el subsidio al transporte público, tema este en el que Chubut ya cuenta con un fallo favorable de la Justicia federal.

Antes de la votación, el gobernador utilizó la banca 28 para repasar los últimos acontecimientos. Durante una hora, explicó cómo se llegó a esta situación y concluyó su discurso con un "lo digo por última vez: esta provincia chica, de cabotaje, se sabe y se va a defender".

LA MIRADA DEL SUR

"¿Saben qué rompe la paz social? Cuando un Estado no puede darle medicamentos a su gente, cuando un Estado no puede darle educación a los más chicos; eso rompe la paz social", dijo en uno de los últimos tramos de su intervención.

Asimismo, aseguró que habrá una solución en el conflicto, recordando que el plazo para concretar su acción de impedir el envío de petróleo al norte, concluye el miércoles. Recordó que este martes se reunirá nuevamente con sus pares de la Patagonia.

“Quiero reconocer en estos momentos críticos de embates tan fuertes, de agravios, surge lo mejor y las peores miserias de las personas y quiero reconocer primero el coraje el compromiso el acompañamiento en todo momento del vicegobernador Gustavo Menna”, indicó.

“Pero también lamento lo de algunos que no terminaron de comprender la gravedad de la situación y me llamaron hablando de unos y los otros, ellos o los nuestros, pero cuando uno asume una gestión tiene la obligación de despojarse de ciertos prejuicios y uno tiene que defender a todos los chubutenses. Hay que respetar la voluntad del pueblo de elegir a sus representantes”, añadió.

“Volvería a someterme a las mismas consecuencias de agravios y denuncias penales porque tengo la tranquilidad de que estamos peleando por algo justo. No me van a sacar de eje porque sé que estamos peleando por algo que nos corresponde; no estamos mendigando nada al gobierno nacional”.

LA IGNORANCIA

Torres resaltó que “los medios nacionales no lo entienden porque no saben lo que vivimos acá en Chubut; no saben que en los últimos seis años tuvimos un solo año de clases; no saben que hay chicos de cuarto grado que no sabe leer ni escribir; no saben que los chicos de los últimos años tienen miedo de ir a una universidad porque en los últimos años pasaron por decreto; esa es la lucha que a mí me obsesiona hace tanto tiempo; ahí radica el centro del problema. La educación sale plata, la salud sale plata, la seguridad sale plata”.

“Este gobernador no se quiere pelear con nadie, yo quiero debatir, dialogar, yo quiero acordar, pero no me voy a dejar apretar nunca cuando nos quieran poner el pie encima y los que quieran sacar rédito político de esta situación tan sensible para los chubutenses, créanme que van a ser recordado por esta provincia como los miserables que son”, destacó en otro tramo.

Añadió Torres que “llegamos a este nivel porque hay un presidente diciendo que somos una provincia de cabotaje; el presidente juega en la Premier League; en copetines de embajadas y sacándose fotos con Donald Trump”.

Luego admitió que “si nosotros no ganábamos la centralidad que ganamos, nos iban a pisar la cabeza. La Patagonia representa la mitad de las divisas que dilapida el gobierno nacional y yo no le voy a faltar el respeto a nadie, pero que no le falten el respeto a mi provincia. Mucho del dinero que tiene la nación y malgasta es producto del esfuerzo de los chubutenses”.