La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia tomará medidas ante hechos de violencia

La entidad tomará acciones para evitar que se repitan los lamentables episodios del fin de semana. La Asociación de Árbitros Independientes decidió no dirigir más partidos hasta que se aborde el problema de la agresión a los jueces de manera integral.

Luego de los incidentes registrados el último fin de semana en partidos de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, la entidad tomará acciones para evitar que se repitan estos lamentables episodios.

Ariel Bordeira, presidente de la Liga y el Comité Ejecutivo de la LFCR, se reunió este lunes con Carlos Motto, representante de la Asociación de Arbitros, quien hizo una presentación por los hechos ocurridos. "Estamos totalmente en desacuerdo con lo que pasó el día domingo y el día sábado también hubo otro incidente en cancha de San Martín. Abordaremos este tema que realmente nos tiene bastante preocupados", afirmó Bordeira.

Desde la Liga se convoca a una reunión para este martes a las 18:30, donde estarán presentes todos los presidentes de los clubes, el presidente de la Asociación de Árbitros y el presidente del Tribunal de Disciplina, Gustavo Sanca.

Más allá de las sanciones que puedan recaer sobre los involucrados, los árbitros han solicitado medidas concretas para garantizar su seguridad y el normal desarrollo de los partidos. "Ellos como todo, y es normal lo que están pidiendo, bueno es un respeto cada vez que arbitran", señaló el titular de la Liga.

También hizo un llamado a la reflexión y al diálogo: "Acá hay que hacer un mea culpa, ¿no es cierto? Dirigentes, jugadores y también árbitros. Todos tendremos que hablar mañana, pero bueno, insisto, no se justifica ningún tipo de agresión para nadie, ¿no?", concluyó.

MEDIDAS URGENTES

Luego de dos incidentes graves de violencia contra árbitros este fin de semana, la Asociación de Árbitros Independientes de Comodoro Rivadavia tomó una medida drástica: no van a dirigir más partidos hasta que se aborde el problema de la agresión a los jueces de manera integral.

"Recién acabo de tener una charla con el presidente de la Liga y los vicepresidentes, el Comité Ejecutivo. Vinimos a traer la nota diciendo que hoy por hoy el fútbol está parado de parte de la asociación de árbitros que yo represento, no vamos a dirigir más hasta tanto", explicó Carlos Motto, presidente de la asociación.

Según Motto, el detonante fue el ataque sufrido por el exárbitro Roberto de la Fuente el fin de semana pasado, pero lamentablemente no fue un hecho aislado. "Este fin de semana, tanto el día sábado como el domingo, hubieron dos hechos gravísimos, entonces dijimos basta. No se justifica la violencia desde ningún punto de vista", afirmó.

Ante esta situación, Motto solicitó por nota una reunión de urgencia entre la Liga de Fútbol, los clubes y la Comisión de Árbitros para "llegar a un consenso en general de las tres partes para unificar" criterios y evitar que estos hechos se sigan repitiendo.

"Yo creo que todos tenemos que tener conciencia de lo que se está tratando de plantear, de intentar de solucionar, hay un problema social porque nadie escapa de eso, todos somos humanos seres, todos convivimos, todos tenemos intereses creados y el fútbol no escapa de eso”, analizó Motto.

El presidente de los árbitros remarcó que su intención no es parar el fútbol, pero que lamentablemente no pueden pretender que se llegue "a lo peor de lo peor". Por eso, este martes asistirá a la reunión con uno o dos árbitros más para que "tampoco sea yo la voz cantante" y puedan escuchar las propuestas de los dirigentes.

"Sí, siempre y cuando la reunión, te vuelvo a repetir, la reunión de mañana venga la mayoría, se pongan de acuerdo la cabeza, como digo yo, que es la Liga de Fútbol, el cuerpo que son los clubes y nosotros que somos parte fundamental en esto, porque sin árbitro no hay fútbol, no pasa a ser un partido oficial, termina siendo un partido amistoso cuando no tenés un árbitro", sentenció Motto.