La Liga Oficial de Fútbol estuvo en la reunión con el Consejo Federal

En Trelew con la presencia de Javier Treuque, secretario general del Consejo Federal, Mario Giammaría, secretario del Interior del CF, con la participación de los presidentes de las Ligas del Interior, que tuvo la presencia de Ariel Bordeira en representación de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia; se realizó una importante reunión, informativa, y donde se confirmaron fechas de inicios de torneos, entre otros temas de relevancias.

Además, fueron parte de la reunión las secretarias de la Liga de Comodoro, Rocío Viegas Bordeira y Vilma Carrizo, quienes participaron de la capacitación en Sistema Comet.

Entre los temas de interés se puso fecha para el inició del Provincial clasificatorio al Federal. Comenzará el 25 y 26 de mayo. El mismo otorgará una plaza. Para esta fecha la Liga de Fútbol de Comodoro deberá tener los dos clubes representantes locales (el formato lo arreglan entre las provincias).

Se informó, la realización del Patagónico de clubes que se iniciaría el 15 de agosto. Para ellos desde la Liga de Fútbol de Comodoro se organizará un Clasificatorio en categorías 2014- 2012 y 2010, con los clubes interesados en representar a la Liga.

También se habló de Sistema Comet, para los clubes, árbitros y Tribunal de Disciplina. Se brindó capacitación, de la que asistieron las secretarias de la LFCR, Rocío Viegas Bordeira y Vilma Carrizo. Asimismo, se acordó, la realización de un censo de técnicos, dirigentes y árbitros, para cada Liga.

Por último, se propuso una nueva reunión de Federación Patagónica para el próximo mes en días a confirmar. En la cual, se tratará sobre las selecciones, dado que hay Ligas que quieren hacer Torneos, en la cual Comodoro se propuso como sede.

UNA POSITIVA REUNION

Tras su participación en la reunión de la delegación Sur con el Consejo Federal, el presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro se mostró satisfecho y esperanzado con cambios a futuro en la Federación Patagónica.

Al respecto, Bordeira expresó: “Siempre las reuniones estas son buenas porque te venís con algo. La primera, que la de la delegación de la zona sur, era más que nada para esto, avisar que había un Sistema Comet, que lo íbamos a tener que empezar a implementar, que los árbitros van a tener que empezar a manejarse con eso, el Tribunal de Disciplina, exactamente igual, los clubes van a tener que cargar a todos sus jugadores, o sea, ya están empezando a apretar para eso”.

También, se habló sobre las selecciones Sub 11, Sub 13 y Sub 15, “hay ligas que están trabajando con selecciones, así que es muy probable que hagamos algún campeonato de selecciones igual. Nos juntemos en algún lado y hagamos algo”, detalló Ariel Bordeira.