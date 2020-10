La mala conexión no tendrá solución en el corto plazo

Los problemas de conexión de internet en Comodoro no tendrán una solución a corto plazo. Así lo aseguró el analista programador Ricardo Benítez, quien realizó un informe técnico sobre el servicio de internet local.

“El tema de la mala conexión se debe a múltiples factores. Decir que estamos mal es ver el contexto macro. Hay zonas de Comodoro que no tienen inconvenientes, pero si lo analizamos son más las zonas que tienen inconvenientes. Hay barrios que fueron creciendo en los últimos 10 años donde el crecimiento fue exponencial y esto nos genera que tenemos lugares en los extremos de Comodoro que no tienen oferta de internet y dependen del uso del teléfono para poder conectarse”, aseveró Benítez.

Es que solo existen cuatro empresas proveedoras de internet en Comodoro Rivadavia. Tres de ellas brindan servicio en diferentes puntos del ejido urbano, por medio de tendido físicos de fibra óptica, cable módem y par telefónico.

En diálogo con El Patagónico, el analista programador manifestó que “en la pandemia hemos vivido a nivel educativo y en el teletrabajo que tenemos muchas falencias y quejas en el servicio”.

Añadió que “una solución concreta no se puede dar de un día para el otro porque tenemos distintos actores que se tienen que poner en la misma línea. Las empresas privadas de servicios, los municipios y el ENACOM tienen que trabajar en conjunto para dar una respuesta a la demanda de la sociedad”, consideró.

6 MEGAS EN PROMEDIO

“El promedio de conexión en Chubut, según ENACOM, es de 6 megas y no hay un estudio hecho o publicado para Comodoro. Si uno piensa que hay 6 megas de conexión en promedio, se puede decir que no alcanza porque hoy en una casa donde viven cuatro personas se necesitan por lo menos 20 megas para que se pueda realizar una videollamada para clases y una videollamada para trabajo. A más dispositivos, más ancho de banda se necesita”, aseguró.

“Si tomamos los últimos cinco años, se podría decir que no hubo una mejora pero sí hay que reconocer que fueron apareciendo barrios y no tienen la cobertura necesaria. Si lo analizas del lado del proveedor, hubo mejoras pero segmentadas dependiendo del barrio” destacó.

“Quizás la empresa proveedora ha hecho inversión, pero no acompañó el crecimiento habitacional y no porque no lo quiera sino porque no puede. El proveedor para poder cumplir con una demanda mínima tiene que hacer una inversión para la compra de herramientas, material de conectividad, equipos y el pago de los salarios. Todo eso nos lleva a que la empresa diga ‘yo llegué hasta acá’ o ‘necesito cobrar más caro o tener algún tipo de beneficio’. A grandes rasgos no se ha mejorado”, subrayó Benítez.