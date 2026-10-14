La salud mental tomó forma de mural en el Hospital Regional

Usuarios, familias, trabajadores de la salud y estudiantes de Artes Visuales participaron de una obra colectiva que reúne experiencias, emociones y actividades del Centro de Salud Mental.

El Hospital Regional fue el espacio elegido para plasmar en una pared las ideas de quienes comparten la vida cotidiana del Centro de Salud Mental. En el marco del Día de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, el Proyecto Arte Público impulsó un mural colectivo junto con el ISFD 806 y el Centro de Salud Mental del hospital.

La participación comenzó con la elaboración de la propuesta y continuó durante los preparativos y la pintura. Usuarios, familiares y trabajadores de la salud aportaron ideas y pusieron manos a la obra. El equipo de mantenimiento colaboró con la preparación y el pintado de la pared, mientras que colaboradores permanentes del proyecto y estudiantes de Artes Visuales dirigieron y participaron de la realización.

El boceto reunió elementos surgidos de los talleres y de los distintos sectores. La docente, artista y responsable del Proyecto Arte Público, Carolina Barrientos, explicó que buscó incorporar tanto las propuestas para el mural como las actividades que realizan cotidianamente sus participantes.

Entre las imágenes aparecen personas caminando por el paseo costero, el mar y peces que simbolizan lo colectivo. También se incluyó un pulpo, a pedido de uno de los participantes, y un diente de león que aporta una referencia a la Patagonia y a la sensación de volatilidad del viento de la zona.

Las postales y los cuadernos recuperan otra de las experiencias trabajadas en los grupos. Representan aquello que se crea para entregar a otra persona, como una carta o una reflexión que permite poner en palabras emociones y sentimientos.

El concepto de asamblea tiene su lugar a través de unas manos que escriben juntas la frase “La ley de salud mental es de todas y todos”. A esa expresión se suman otras elegidas por los usuarios para contar sus vínculos con los espacios de atención, como “El centro de día es como nuestro segundo hogar” y “El hospital es un lugar que te ayuda a salir adelante”.

Una mesa compartida con mates reúne el trabajo colaborativo y los momentos de encuentro entre usuarios, familiares y equipos de salud. Las notas musicales, por su parte, representan al taller de radio.

Así, las actividades, los afectos y las palabras que circulan por el Centro de Salud Mental quedaron plasmados en una obra construida entre quienes transitan y sostienen ese espacio.