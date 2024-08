C+/ CINE EN COMODORO

La situación se torna desesperante cuando Cooper se da cuenta de que en el estadio se ha desplegado un fuerte operativo policial con la finalidad de capturar a un asesino en serie conocido como “El Carnicero”. Padre e hija se moverán por este escenario aterrador, mientras el peligro acecha en cada esquina. Y Cooper deberá poner en práctica todo su ingenio para salvarse, porque “El Carnicero” es él.

“La génesis de “La Trampa” es muy interesante porque siempre intento hacer algo que sea una fusión de géneros”, dice M. Night Shyamalan. “Y sé que a veces al sistema no le gusta eso, que sea totalmente original y diferente. Mi hija, Saleka, es una música increíble, con formación clásica y pianista. Ella iba a ir al conservatorio y todo eso, pero comenzó a escribir y cantar, y luego comenzó a hacer giras y firmó con Columbia Records. La seguimos a través de todo el país, estando detrás del escenario, y pude ver un poco esa vida. Empezamos a hablar sobre la experiencia de ir a un concierto y la de ver una película como esas actividades hermosas que hacemos juntos, y dije: ¿Y si hiciéramos una juntos?”.

La icónica película musical “Purple Rain” (1984), de Prince, fue una particular influencia: “Somos grandes fanáticos de “Purple Rain” y de cómo apunta con el objetivo de un álbum a una estructura narrativa, una diegética donde la canción es en realidad parte de la historia y fusiona estos dos mundos. No es algo que sucede muy a menudo, el ver a los personajes en realidad experimentando eso. Nuestra casa es un lugar donde se puede escribir el álbum y hacer la película así que nos abocamos a ello. Primero se me ocurrió la idea de que fuera dentro de un concierto y luego el ángulo desde dónde contar la historia. Saleka se emocionó mucho y dijimos: ¡Hagamos esto!. Dos años después, aquí está ese experimento”.

Que el protagonista de la historia sea un asesino en serie atrapado con su hija, es lo más emocionante: “Era divertido el revelar un punto de vista audaz y sumarlos a ustedes, la audiencia, para que sientan emociones que no pueden creer. ¡Les cae bien este protagonista! Es una interesante dualidad con la que deben lidiar como espectadores: ¿Soy el malo de la historia? ¡Debo escapar de aquí! El anti-héroe es alguien delicioso y con quien podemos conectar, aunque no sea puro y bueno. Hasta en las películas clásicas, amas a los malos de la historia porque es delicioso verlos hacer cosas interesantes. Muchas cintas hacen lo mismo, incluyendo algo como “El Guasón”. Es extraño reírse cuando deberías estar aterrorizado, y viceversa. Hay un humor negro similar al de “El Sirviente”, “Los Huéspedes” y “Fragmentado”, así que ojalá sea una experiencia divertida para todos”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jueves 29 de agosto y miércoles 4 de septiembre):

19:15 Hs. LA TRAMPA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (viernes 30 de agosto, lunes 2 y martes 3 de septiembre):

19:15 Hs. LA TRAMPA (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sábado 31 de agosto):

19:15 Hs. LA TRAMPA (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (domingo 1 de septiembre):

19:15 Hs. LA TRAMPA (2D doblada)

Género: Terror, misterio, crimen

Origen: Estados Unidos

Título original: Trap

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 45 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Guión y dirección: M. Night Shyamalan

Producción: Marc Bienstock, Ashwin Rajan, M. Night Shyamalan

Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom

Música: Herdís Stefánsdóttir

Montaje: Noemi Katharina Preiswerk

Reparto:

Josh Hartnett (Cooper), Ariel Donoghue (Riley), Saleka Shyamalan (Lady Raven), Hayley Mills (Dra. Grant), Lochlan Miller (Logan), Jonathan Langdon (Jamie), Allison Pill