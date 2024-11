Lali Espósito contó por primera vez que tuvo una relación abierta

La cantante Lali Espósito se sinceró sobre su experiencia en una relación abierta y compartió los motivos que la llevaron a separarse en ese contexto, un tipo de vínculo que confesó haber sido completamente nuevo para ella.

Durante una entrevista en El run run del espectáculo, Fernando Piaggio mostró un video en el que Lali explicó cómo fue vivir una relación abierta.

“Sin ningún tipo de análisis demasiado inteligente ni increíble, me animé a vivir cosas diferentes. Por ejemplo, hace un tiempo tuve un vínculo, era como un amor libre, en el que yo no tengo que rendirte cuentas de qué me pasa a mí en la intimidad”, relató la artista, dejando claro que se trataba de una experiencia sin ataduras ni explicaciones.

Lali también confesó que, aunque este tipo de vínculo le generaba cierta inseguridad al principio, logró comprender los desafíos de una relación libre. “Es algo nuevo de vivir y de organizar una vida con eso, pero a la vez es una cosa muy primitiva de enfrentarme a lo más básico que es que quiero que me quieran”, reflexionó la cantante sobre la complejidad emocional que enfrentó.

La actriz y cantante analizó cómo esta experiencia le permitió explorar su independencia y descubrir más sobre sus propias necesidades emocionales.