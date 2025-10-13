Las fuertes secuelas que le dejó el accidente a Thiago Medina

El ex “Gran Hermano” recibió el alta médica y continúa su recuperación junto a su familia. Su amigo y excompañero de reality, Nacho Castañares, contó detalles sobre las heridas y las secuelas neurológicas que dejó el siniestro.

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, atraviesa un proceso de recuperación tras el grave accidente de moto que sufrió semanas atrás. El pasado, recibió el alta médica y abandonó la clínica en silla de ruedas, pero con una sonrisa que reflejaba su alivio. “Ya me estoy yendo a casa, estoy libre”, expresó emocionado ante las cámaras. Y agregó con ternura: “Cuando me desperté, lo primero que quise fue tomar agua, y ahora, cuando me dieron el alta, ver a mis hijas es lo que más quiero”.

Su regreso al hogar marca el comienzo de una nueva etapa en su recuperación, rodeado del afecto de sus seres queridos. Sin embargo, según relató su amigo y excompañero de reality, Nacho Castañares, el proceso no está exento de dificultades. Durante su participación en el programa LAM (América TV), el streamer brindó detalles sobre el estado de salud de Thiago: “Está bien, está sin dolores, aunque hay partes que todavía le duelen, como la herida de la espalda y las costillas. Pero de piernas, de cabeza y de todo lo demás, estaba impecable”.

No obstante, Castañares reveló una secuela más preocupante: la pérdida de memoria a raíz del impacto. “Me dijo que no recordaba nada del accidente, ni de las horas previas ni posteriores”, explicó. Según contó, Thiago ha ido reconstruyendo lo ocurrido a partir de los relatos de su entorno: “Fue recolectando información y le fueron contando cómo había sucedido”.

A pesar de todo, el ánimo y la esperanza prevalecen. Nacho aseguró que el joven se mantiene positivo y contenido por su familia y amigos. “Nosotros, como familia, los hermanos, el padre, Dani y los amigos, la pasamos mal. Así que ahora que está en casa estamos muy contentos”, afirmó.