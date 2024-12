Las lujosas vacaciones que Lucas Blondel le pagó a Morena Beltrán

A la espera por lo que será el inicio de la pretemporada con Boca, Lucas Blondel aprovechó para salir de vacaciones junto a Morena Beltrán. Es que ambas profesiones desempeñan un parate en esta época, por lo que aprovecharon para afianzar su amor con un viaje romántico.

Es que el futbolista decidió llevar de vacaciones a su pareja en un viaje soñado. Es por eso que en los últimos días aterrizaron en Estados Unidos para visitar Disney, mientras que unos días más tarde desembarcaron en Miami para disfrutar de la playa y el calor.

A todo esto, desde sus redes sociales Lucas Blondel y Morena Beltrán se encargan de compartir las fotos de los tiernos momentos que transitan juntos. Es por eso que se vio paseando por los parques temáticos de Disney, disfrutando de la playa e incluso navegando en moto acuática.

A todo esto, Morena Beltrán aprovechó para dedicarle unas palabras y exponer cómo es el futbolista cuando les toca realizar un viaje juntos: “El más livianito de equipaje, sabio y amoroso del mundo, al que anda por la vida naturalmente alumbrando y no intentando deslumbrar”.

De esta manera, a puro mate y sonrisas, la pareja disfruta de estos días de descanso. Es que los primeros días de enero deberán regresar cada uno a sus actividades habituales: el futbolista a la pretemporada con Boca luego de superar su lesión en la rodilla, mientras que ella retomará su análisis futbolístico en los distintos programas de ESPN.

Por lo pronto, disfrutan del amor y las vacaciones. Es que Morena Beltrán reconoció que jamás estuvo tan enamorada como en este momento: “Fueron muchas cosas que me removieron al salir con Lucas. La mayor inseguridad de nuestra relación cuando realmente nos dimos cuenta que estábamos muy enamorados y que proyectábamos juntos, fue preguntarnos qué pasaría si a vos te sale irte”.

Tanto es así que no descartó ar un paso más en la relación: “Al principio estaba muy negada, para mí laburo es todo, es como que también me identifico. Creo que también me perturba un poco de identificarme tanto, tanto, tanto con las cosas. Al final tu capital y lo que te hace tan vos, es cómo sos. No es ni tu trabajo, ni tu pareja, ni cosas que vos reflexiones... Es cómo sos vos. Y obvio que para mí en eso el amor es re importante, es hermoso, y me recontra imagino siendo madre, me imagino siendo madre con él”.