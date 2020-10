Las motos todavía están a la espera

Mañana se sabrá si vuelven los entrenamientos al "Alí Ambros", mientras que las categorías de pista aún no tienen habilitación de Provincia.

El motociclismo local espera novedades sobre la vuelta a los entrenamientos, que fueron suspendidos hace más de un mes por las disposiciones a nivel provincial en el marco de la pandemia.

Determinadas disciplinas deportivas que estaban retomando sus entrenamientos de a poco, con todos los protocolos pertinentes, se vieron obligadas a parar nuevamente y el motociclismo fue perjudicado tanto en el circuito “Alí Ambros”, como en pista.

Jorge Bucemo, titular de la Asociación Patagónica de Motociclismo Deportivo (APaMoD), admitió en diálogo con El Patagónico que aún no hay novedades sobre el regreso a las prácticas.

“Todavía nos están dando vueltas, para ver si arrancamos o no. Inclusive, he estado con Pablo Pires, del Auto Moto Club, y Provincia todavía no habilita ni el automovilismo ni el motociclismo en el Auto Moto. En cuanto al motocross (en el circuito de Rada Tilly), tengo una reunión mañana para ver cómo vamos a quedar”, adelantó.

Asimismo, Bucemo se mostró molesto por las contradicciones del decreto, teniendo en cuenta además que hoy se confirmó que este sábado, la Asociación de Kárting Patagonia Sur (AKPS) volverá a los entrenamientos en Kilómetro 9.

“El DNU contempla el deporte al aire libre, en el cual no se comparten elementos y se respeta el distanciamiento. Y nosotros tenemos más que eso todavía. Y si ya está confirmado lo del kárting, no habría motivos para seguir parados”, sentenció.