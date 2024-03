"Las mujeres se piden licencia para cuidar a alguien, pero los varones por lesiones de fútbol"

Narda Lepes, reconocida chef, empresaria y figura de la televisión argentina, reveló que en sus emprendimientos gastronómicos el gasto más costoso que tuvo en materia de recursos humanos fueron las faltas al trabajo de los varones "por culpa de los partidos de fútbol amateur donde se lesionan".

En una entrevista en el programa de streaming "Hola Vos", Narda Lepes compartió su experiencia personal para ilustrar las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral. En ese sentido, la cocinera ejemplificó: “Lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones”.

“Le pedí a mi contador: ¿me podés analizar todas las licencias que di de trabajo? Todas. Y dame estadísticas sobre eso. El 70% de las licencias que di fueron a hombres, de enfermedad, de esas cosas, de licencia de trabajo, fueron a varones. El 85% de esas licencias son lesiones de fútbol”, afirmó Lepes en la entrevista.

Y ahondó: "Del 35% de las mujeres que pidieron licencia, el 80% eran cuidar a alguien. Prioridades, ¿no?".

“Bueno, ahí tenés a los que te dicen no porque se embarazan, no porque no sé qué. El problema es que lo que más caro me salió en mi vida profesional fueron las lesiones de fútbol de los varones”, cerró el concepto Lepes.

El recorte de la entrevista se hizo viral enseguida y provocó la reacción de miles de usuarios que se posicionaron tanto a favor de Narda Lepes como en su contra.

Además, el debate generó un sinfín de testimonios en los comentarios que confirman la estadística que realizó el contador de la cocinera.

“Tuve una fábrica y me pasaba lo mismo. Las lesiones de fútbol eran la mayor causa de ausencias, por lejos”; “No me olvido más cuando fui a una guardia de traumatología porque me fracturé y estaba lleno de pibes con la novia con short de fútbol y botines”; “Trabajo en medicina laboral y confirmo”, comentaron varones y mujeres junto al clip de la chef, publicó Perfil.