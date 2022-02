Le negaron salida laboral porque no iba a tener salario

A Maximiliano Viera le habían ofrecido la posibilidad de trabajar en un merendero solidario de la ciudad de Trelew. La propuesta realizada a través de su defensor significaba tres salidas por semana, aunque sin percibir por el momento salario o retribución económica por las tareas que tenía pretendido realizar. “Me temo que sea una salida laboral no real”, dijo Rivarola al poner en duda varios de los requisitos que impone la Ley para que las personas detenidas gocen de este derecho.

A la jueza Karina Breckle el lugar le generó ciertas dudas respecto de determinadas formalidades que debe requerir. Se trata de un merendero solidario, donde existe además una panificadora en construcción. Pero la magistrada puso en duda la posible salida laboral porque, fundamentalmente, no estaba asegurado el pago de un salario en favor de Viera. Esta circunstancia fue determinante para la decisión de la jueza de garantías.

“La propuesta no ofrece un sueldo, es decir que no garantiza su salario. Y la Ley exige en su contenido la percepción de una retribución económica que lo dignifique, que sea positivo para su reinserción, ganando el dinero con su propio esfuerzo. Y en este caso el sueldo no está confirmado. Si la propuesta se mejora, podemos realizar otra audiencia para reconsiderar la situación. Lo que escuchamos no es una propuesta laboral; usted iría a ayudar en un trabajo solidario. Por lo tanto, la propuesta es insuficiente”, concluyó la magistrada dirigiéndose a Viera.

Fuente: Ministerio Público Fiscal, Oficina Rawson