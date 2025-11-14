Leonel Pernía comenzó arriba en el entrenamiento nocturno de Cuiabá

El piloto tandilense fue el más veloz en el único ensayo del TCR South América que se realizó por cuestiones climáticas en Mato Grosso, Brasil.

El estreno de TCR South América Banco BRB en la noche de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, Brasil, fue con Leonel Pernía dominando el único ensayo que se realizó por cuestiones climáticas.

El argentino, el máximo candidato al campeonato de pilotos, se quedó con el mejor tiempo seguido por Juan Angel Rosso y Leonardo Reis. Los rivales en la lucha por el título, los brasileños Nelson Piquet Jr. y Pedro Cardoso, quedaron cuarto el de Honda y el de Peugeot no pudo salir a pista.

La actividad tuvo momentos de pista mojada por una pequeña lluvia que luego se acrecentó al terminar la tanda. El circuito de 4.450 metros de longitud cuenta con un total de 13 curvas: nueve a la derecha y cuatro a la izquierda. La recta de salida y llegada tiene una longitud de 670 metros, pero la más larga es la recta de atrás, con 750.

El día comenzó con la noticia de la confirmación del ingreso del Ernani Kuhn al equipo G Racing Motorsport. El local hizo su debut en la categoría con un Cupra León Competición, marcando el duodécimo registro en su primer contacto con el auto. Cabe destacar que cuiabano es el campeón reinante del Turismo Nacional de Brasil y que actualmente compite en el Stock Light.

La única tanda de entrenamientos no tuvo grandes inconvenientes y la mayoría se dedicó a conocer los secretos del trazado. La única bandera roja fue por un pequeño despiste de Maria Nienkötter con su Toyota Corolla TCR del Cobra Racing Team.

El top ten fue Leonel Pernía, Rosso, Leo Reis, Piquet Jr., Tiago Pernía, Raphael Reis, Genaro Rasetto, Mariano Pernía, Enzo Gianfratti (el mejor de la Copa Trophy) y Adrián Chiariano.

Mañana la actividad podría tener modificaciones con el objetivo de recuperar lo cancelado hoy, aunque el cronograma oficial mantiene el inicio de la actividades en pista para las 15:55 cuando comience la clasificación del TCR South America Banco BRB.