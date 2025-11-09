Nicolás Posco ganó en el TN y Renzo Blotta fue 5º

El piloto del equipo Ale Bucci Racing venció en Río Cuarto por tercera vez en la Clase 2, que se definirá entre nueve pilotos el 30 de noviembre, en San Martín (Mendoza).

Nicolás Posco venció por tercera vez en el Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros de TN Clase 2, que tendrá un total de nueve pilotos con chances de obtener La Torre Dorada, la Copa de Campeón que se entregará el 30 de noviembre próximo, cuando se cierre el certamen en el autódromo Ciudad de San Martín (San Martín, Mendoza).

El piloto nativo de Moreno (Buenos Aires), completó el total de vueltas en 23m16s515, superando por 1s466 a Juan Pablo Pastori y por 1s834 a Bautista Damiani. Con este resultado, el piloto misionero descontó ocho puntos en la disputa por el certamen, quedando solo a un punto de Gonzalo Antolín, quien completó el desarrollo de la competencia en el 12º lugar. En tanto, Bautista Damiani llegará por segunda vez consecutiva con chances de disputar el título anual, a bordo del Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport.

Pedro Grippo logró el cuarto puesto en la prueba decisiva, repitiendo su mejor resultado en el TN Clase 2, mientras que el comodorense Renzo Blotta llegó en quinto puesto, siendo uno de los nueve pilotos con chances de obtener el título en el Gran Premio Coronación. Alejo Cravero, Francisco Coltrinari, Maximiliano Bestani, Luciano González y Martín Chialvo completaron los diez primeros de la prueba decisiva que cerró la actividad para TN Clase 2, informó la página del TN.

Entre Gonzalo Antolín (243 puntos), Juan Pablo Pastori (242), Bautista Damiani (234,50), Joaquín Cafaro (234), Francisco Coltrinari (227), Renzo Blotta (220,50), Alejo Cravero (220,50), Nicolás Posco (217) e Iñaki Beitia (183,50), se definirá quien será el campeón de TN Clase 2 en esta temporada, entre los días 28, 29 y 30 de noviembre, cuando luego de once años, la categoría más federal del deporte motor acelere en el autódromo Ciudad de San Martín (Mendoza).