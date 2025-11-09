Se cierra el cerco sobre los hermanos Thiago y Uriel Durán

Son los dos prófugos por el asesinato de Ariel Cardozo en la estación de servicio Rodrigo, el pasado 5 de octubre.

A más de un mes del crimen de Ariel Cardozo, el vendedor ambulante asesinado en la madrugada del 5 de octubre, la Justicia intensifica la búsqueda de Thiago y Uriel Durán, los hermanos señalados como partícipes del ataque y actualmente prófugos. El único detenido hasta el momento es Branco Durán, imputado como coautor del homicidio doblemente agravado —por el concurso premeditado de dos o más personas y el uso de arma de fuego— y de un hecho en grado de tentativa, ambos en concurso real.

De acuerdo con la investigación, el homicidio –el décimo del año en Comodoro Rivadavia- ocurrió alrededor de la 1:40 del primer domingo de octubre en la estación de servicio Rodrigo. Cardozo se encontraba trabajando junto a dos compañeros cuando un Fiat Punto Essence rojo se detuvo frente a ellos. Uriel Durán descendió del vehículo, conversó brevemente con los vendedores y los invitó a acercarse con el pretexto de comprar medias y repasadores.

En ese momento, desde la parte trasera del auto bajaron Branco y Thiago Durán y comenzaron a disparar contra el grupo. Uno de los vendedores logró escapar, pero Cardozo recibió dos disparos en la cabeza que le provocaron la muerte. Otro trabajador sufrió heridas en el cuello y tórax; fue hospitalizado y luego dado de alta.

Tras varios allanamientos, los investigadores secuestraron el rodado utilizado en el ataque y otros elementos de interés. Branco Durán fue detenido y comparece ante la Justicia; sus hermanos, en cambio, llevan semanas en paradero desconocido.

La fiscalía mantiene activa la búsqueda de los dos hermanos y solicita a la población cualquier dato que permita localizar a los sospechosos. Mientras tanto, la familia espera respuestas.