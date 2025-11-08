Matías Rossi voló en Uruguay para llegar a la "pole" 25 en el TC2000

El “Misil”, con Toyota Corolla, se quedó con el mejor tiempo de la clasificación en la 10ª fecha que se realizó en el Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes.

En una tarde de sábado a pleno sol y buen marco de público, el TC2000 disputó la clasificación de la 10ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA en el Autódromo Polideportivo Ciudad de Mercedes (Soriano, Uruguay), donde Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA voló en la última y única vuelta lanzada de la “Qualy” para llegar a la pole Nº 25 en la categoría y la 3º en la temporada.

De esta manera, el quíntuple campeón argentino de TC2000 le dio al nuevo vehículo SUV la primera pole position a nivel internacional en el circuito uruguayo.

Mercedes (Soriano, Uruguay) 8 de noviembre de 2025 Rossi marcó un tiempo de 1m17s101/1000 a una velocidad promedio de 138,208 Km/h. dejando segundo a su compañero de equipo Marcelo Ciarrocchi que con el Toyota Corolla #25 quedó segundo a tan solo 23 milésimas de diferencia. Nicolás Palau con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport terminó tercero a 429/1000.

Cuarto terminó Emiliano Stang con la Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA y quinto Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing. Franco Morillo finalizó sexto con el Chevrolet Cruze #64 del Proracing y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la final de este domingo.

Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83 - YPF Elaion Auro Proracing), Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross #32 – Corsi Sport), el debutante Julián Ramos (Chevrolet Cruze #54 – Proracing) y Leonel Pernía (Honda ZR-V #1 – Honda YPF Racing), que se pasó en una de las curvas que lo dejó fuera de la pelea por el “1”, fueron los pilotos que completaron los diez mejores de la clasificación.

“Este estilo de clasificación le pone un condimento especial, porque al ser a una vuelta hay que hacer todo bien. Hoy en la clasificación por una mínima diferencia le sacamos la pole position al 'Chelo' Ciarrocchi gracias al trabajo que hizo el Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA”, dijo Matías Rossi apenas se bajó del auto y luego de sumar los primeros puntos en juego del fin de semana que lo consolidan en la cima del certamen.

El TC2000 volverá a salir a pista este domingo a las 9 con los tanques llenos para luego continuar a las 11:20 con la final a 35 minutos más una vuelta con transmisión en vivo y en directo por la señal de El Trece, TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico Carburando.