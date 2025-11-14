El automovilismo provincial dio Inicio a la última fecha

Abel Panquilto en los R-12, Sergio Larreguy en el TC Austral, Walter Jones en el TP 1.100cc, Gustavo Micheloud en el TP Patagónico y Fabián López en el TP Gol 1.6, fueron los más veloces del viernes en Trelew.

Con los ensayos en cada una de las cinco categorías, se puso en marcha en el autódromo Mar y Valle de Trelew, el Gran Premio “Coronación”, que corresponde a la última fecha de la temporada del automovilismo provincial.

En ese contexto, el viernes dejó como los pilotos más rápidos a Abel Panquilto (Renault 12), Sergio Larreguy (TC Austral), Walter Jones (TP 1.100cc), Gustavo Micheloud (TC Patagónico) y Fabián López (TP Gol 1.6).

La actividad de esta 10ª fecha, que organiza la Asociación Mar y Valle y fiscaliza la Federación Chubutense de Automovilismo, continuará este sábado con un nuevo entrenamiento, clasificaciones y para luego dar comienzo a las series -a seis vueltas- de una temporada, donde quince son los pilotos que tienen posibilidades de lucir la próxima temporada el 1.

A esta última fecha, los que llegan como líderes en sus respectivos certámenes son Pablo Pires en el TP Gol 1.6, que este viernes fue 9º, Miguel Otero en el TC Austral, que fue 2º, Axel Oliver en el TC Patagónico -este viernes fue 2º-,y Martín Jones en el TP 1.100cc, que resultó ser el quinto más veloz de la categoría.

Federico Turrez, líder de los Renault 12, no puede ser parte de la competencia ya que cumple una sanción.

Tiempos Acumulados

Renault 12

1º Abel Panquilto 1’14”091/1000

2º Ezequiel González 1’14”190/1000

3º Cristian Marsicano 1’14”206/1000

4º Gianfranco Mesiti 1’14”222/1000

5º Juan José Campano 1’14”269/1000

6º Sebastián Marsicano 1’14”279/1000

7º Marcos Panquilto 1’14”309/1000

8º Sebastián Acosta 1’14”311/1000

9º Sebastián Sandoval 1’14”900/1000

10º René Ludden 1’14”936/1000

TC Austral

1º Sergio Larreguy 1’07”856/1000

2º Miguel Otero 1’07”951/1000

3º Javier Figueroa 1’08”300/1000

4º Emanuel García 1’08”630/1000

5º Javier Hernández 1’08”777/1000

6º Emanuel García 1’09”372/1000

7º Martín Larreguy 1’09”999/1000

8º Daniel Sauthier 1’10”519/1000

9º Máximo Arias 1’10”694/1000

TP 1.100cc

1º Walter Jones 1’17”362/1000

2º Franco Vallejos 1’17”407/1000

3º Pablo Arabia 1’17”506/1000

4º Santiago Acevedo 1’17’562/1000

5º Martín Jones 1’17’580/1000

6º Juan Cruz Centeno 1’17”600/1000

7º Luciano Matazmala 1’17”615/1000

8º Martín Muñoz 1’17”684/1000

9º Santiago Villar 1’17”813/1000

10º Agustín Zukas 1’17”897/1000

TC Patagónico

1º Gustavo Micheloud 1’03”887/1000

2º Axel Oliver 1’03”970/1000

3º Marcos Laudonio 1’04”357/1000

4º Tomás Oliver 1’04”794/1000

5º Julio Sosa 1’04”902/1000

6º Daniel Laudonio 1’04”939/1000

7º Emiliano López 1’04”940/1000

8º Sebastián Gatica 1’04”986/1000

9º Julio Bona 1’05”133/1000

10º Cristian Trupiano 1’06”098/1000

TP Gol 1.6

1º Fabián López 1’09”511/1000

2º Arian Gómez 1’09”758/1000

3º Renzo Blotta 1’09”824/1000

4º Martín Ebene 1’10”028/1000

5º Nicolás Rodríguez 1’10’093/1000

6º Martín Coronel 1’10”180/1000

7º Daniel James 1’10”186/1000

8º Félix Arranz 1’10”223/1000

9º Pablo Pires 1’10”228/1000

10º Nicolás Vales 1’10”344/1000