El automovilismo provincial dio Inicio a la última fecha

Con los ensayos en cada una de las cinco categorías, se puso en marcha en el autódromo Mar y Valle de Trelew, el Gran Premio “Coronación”, que corresponde a la última fecha de la temporada del automovilismo provincial.
En ese contexto, el viernes dejó como los pilotos más rápidos a Abel Panquilto (Renault 12), Sergio Larreguy (TC Austral), Walter Jones (TP 1.100cc), Gustavo Micheloud (TC Patagónico) y Fabián López (TP Gol 1.6).
La actividad de esta 10ª fecha, que organiza la Asociación Mar y Valle y fiscaliza la Federación Chubutense de Automovilismo, continuará este sábado con un nuevo entrenamiento, clasificaciones y para luego dar comienzo a las series -a seis vueltas- de una temporada, donde quince son los pilotos que tienen posibilidades de lucir la próxima temporada el 1.
A esta última fecha, los que llegan como líderes en sus respectivos certámenes son Pablo Pires en el TP Gol 1.6, que este viernes fue 9º, Miguel Otero en el TC Austral, que fue 2º, Axel Oliver en el TC Patagónico -este viernes fue 2º-,y Martín Jones en el TP 1.100cc, que resultó ser el quinto más veloz de la categoría.
Federico Turrez, líder de los Renault 12, no puede ser parte de la competencia ya que cumple una sanción.
………………….
Tiempos Acumulados
Renault 12
1º Abel Panquilto 1’14”091/1000
2º Ezequiel González 1’14”190/1000
3º Cristian Marsicano 1’14”206/1000
4º Gianfranco Mesiti 1’14”222/1000
5º Juan José Campano 1’14”269/1000
6º Sebastián Marsicano 1’14”279/1000
7º Marcos Panquilto 1’14”309/1000
8º Sebastián Acosta 1’14”311/1000
9º Sebastián Sandoval 1’14”900/1000
10º René Ludden 1’14”936/1000
TC Austral
1º Sergio Larreguy 1’07”856/1000
2º Miguel Otero 1’07”951/1000
3º Javier Figueroa 1’08”300/1000
4º Emanuel García 1’08”630/1000
5º Javier Hernández 1’08”777/1000
6º Emanuel García 1’09”372/1000
7º Martín Larreguy 1’09”999/1000
8º Daniel Sauthier 1’10”519/1000
9º Máximo Arias 1’10”694/1000
TP 1.100cc
1º Walter Jones 1’17”362/1000
2º Franco Vallejos 1’17”407/1000
3º Pablo Arabia 1’17”506/1000
4º Santiago Acevedo 1’17’562/1000
5º Martín Jones 1’17’580/1000
6º Juan Cruz Centeno 1’17”600/1000
7º Luciano Matazmala 1’17”615/1000
8º Martín Muñoz 1’17”684/1000
9º Santiago Villar 1’17”813/1000
10º Agustín Zukas 1’17”897/1000
TC Patagónico
1º Gustavo Micheloud 1’03”887/1000
2º Axel Oliver 1’03”970/1000
3º Marcos Laudonio 1’04”357/1000
4º Tomás Oliver 1’04”794/1000
5º Julio Sosa 1’04”902/1000
6º Daniel Laudonio 1’04”939/1000
7º Emiliano López 1’04”940/1000
8º Sebastián Gatica 1’04”986/1000
9º Julio Bona 1’05”133/1000
10º Cristian Trupiano 1’06”098/1000
TP Gol 1.6
1º Fabián López 1’09”511/1000
2º Arian Gómez 1’09”758/1000
3º Renzo Blotta 1’09”824/1000
4º Martín Ebene 1’10”028/1000
5º Nicolás Rodríguez 1’10’093/1000
6º Martín Coronel 1’10”180/1000
7º Daniel James 1’10”186/1000
8º Félix Arranz 1’10”223/1000
9º Pablo Pires 1’10”228/1000
10º Nicolás Vales 1’10”344/1000