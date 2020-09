Les pagan el viernes a Salud y Puratich por ahora se queda

"El día que me vaya voy a ser yo el que lo anuncie", dijo el ministro que hoy vivió una incómoda situación cuando manifestantes no lo dejaron ingresar al ministerio.

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, ratificó su permanencia en el cargo, además de anunciar que este viernes les depositarán los haberes a todo el personal de Salud, según se lo prometió el gobernador Mariano Arcioni.

Lo cierto es que el funcionario este miércoles no pudo ingresar a su oficina en el ministerio y por eso fue a Casa de Gobierno a ver al primer mandatario, quien realizó urgentes gestiones para descomprimir la situación, lo que se cree se consiguió con el anuncio del pago del mes de julio para todo el sector sanitario.

“El viernes pagan a salud y la cláusula gatillo; también gestioné una reunión del sector con el ministro de Economía para definir la deuda y cómo continuará el sistema de pago”, dijo Puratich hoy, poco antes del mediodía, en medio de una conferencia de prensa en la que de fondo sonaban los bombos de los manifestantes que exigen percibir los dos meses adeudados y el medio aguinaldo.

Puratich confirmó además que por ahora sigue en su cargo. “Yo voy a anunciar cuando me vaya. En mi carrera hice un juramento de atender y acompañar siempre a las personas. También a los trabajadores. En medio de la pandemia sería muy irresponsable. Me siento entero. Todos los días trabajo muchísimas horas por día y me interesa que mis compañeros de salud estén bien, más en este momento en situaciones tan complejas y en donde la pandemia nos castiga en dos ciudades”.

No obstante, indicó que “estoy cansado; las jornadas son intensas; el tema de los salarios y la conflictividad permanente desgastan, pero hay que seguir trabajando. Me siento acompañado”.