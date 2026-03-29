En Km 14, "Medicamentos Solidarios" renovó su compromiso

Profesionales y equipos de salud realizaron la entrega de medicación bajo prescripción médica. Además, hubo vacunación, atención médica clínica, odontología, electrocardiograma y test VIH, entre otras.

La Secretaría de Salud municipal llevó adelante este sábado en el CAPS René Favaloro, ubicado en Km. 14, una nueva jornada del programa “Medicamentos, que garantiza el acceso equitativo a tratamientos farmacológicos para vecinos de la zona norte de la ciudad.

La propuesta, que se implementa de manera sostenida en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), busca acercar medicamentos esenciales a la comunidad, priorizando a personas sin cobertura médica o en situación de vulnerabilidad, promoviendo así el cuidado integral de la salud.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola, valoró la importante concurrencia de vecinos y destacó la creciente demanda en el sistema público. “Desde el mediodía, se acercó mucha gente, incluso personas que han perdido su cobertura de salud. Ante esta situación, el Estado municipal está presente, con la decisión de trabajar en territorio y dar respuestas concretas”, expresó.

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Además, detalló que la jornada contó con múltiples prestaciones, entre ellas atención médica clínica, enfermería, vacunación, odontología, testeos de VIH y asesoramiento en nutrición. “Estamos reforzando la vacunación en los barrios desde los centros de salud y también con operativos domiciliarios para llegar a quienes no pueden acercarse”, indicó.

En relación al programa Medicamentos Solidarios, Espíndola subrayó su impacto en la comunidad. “Es muy importante porque permite a muchas personas continuar con sus tratamientos crónicos. En la jornada anterior cubrimos más de 100 tratamientos y hoy vemos nuevamente una gran convocatoria”, afirmó.

En esta ocasión, se entregaron 60 tratamientos, llegando a un total mensual de 173. En la jornada de Km 14 también se realizaron 13 electrocardiogramas, 58 prácticas de enfermería, se aplicaron 16 vacunas contra la gripe, 6 intervenciones de laboratorio, 20 tratamientos en odontología y 17 atenciones clínicas.

Desde la Secretaría de Salud destacaron la importancia de este tipo de políticas públicas para reducir barreras de acceso y garantizar el derecho a la salud, al tiempo que adelantaron que el programa continuará recorriendo distintos barrios de la ciudad.