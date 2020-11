En la jornada de ayer, comodorenses que se encontraban varados en la provincia de Córdoba esperaban volver a la ciudad, pero en la puerta del aeropuerto se enteraron que no hay vuelos programados y desde Aerolíneas Argentinas no les dieron respuestas.

Les vendieron boletos de Córdoba a Comodoro y los vuelos no salieron

Carla hace ocho meses que se encuentra varada en la ciudad de Córdoba viviendo en el departamento de su hija a quién había ido a visitar “un par de días” que se convirtieron en casi un año.

Hace quince días entró a la página de Aerolíneas Argentinas y envió mensajes de WhatsApp para corroborar que el vuelo con destino a Comodoro Rivadavia iba a salir sin problemas.

Para ello sacó todos los permisos necesarios, se descargó la aplicación CuidAr y volvió a chequear con la mensajería instantánea para corroborar que su vuelo iba a salir.

En la mañana de ayer se tomó un taxi y despidió a su hija, pero al llegar al aeropuerto no la dejaron entrar “me dijeron que no había ningún vuelo programado a Comodoro Rivadavia para ese día ni para semanas posteriores”.

Luego de intentar comunicarse con Aerolíneas Argentinas, su hija tuvo que enviarle un taxi nuevamente para que regresara a su departamento “gasté 2 mil pesos entre los viajes de ida y vuelta más los pasajes, todavía no tenemos respuestas y no sé qué va a pasar, lo peor de todo es que entrás a la página y todavía te venden boletos a Córdoba y desde el aeropuerto me niegan que habrá vuelos, es todo muy desprolijo”, relató a El Patagónico.

En Twitter una usuaria también reclamó esta situación a través de su cuenta: "como maltratan y manosean al cliente. Total, ya lo tienen atrapado ¿no? Volvieron a hacer cambios en mi reserva y nuevamente es imposible la conexión. Y acá tienen pruebas, sino por MD me dicen que estoy equivocada. Yo compré vuelo Comodoro Córdoba, ¿cómo hago para usar esta reserva?"