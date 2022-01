Lewandowski superó a Messi y sumó su segundo The Best consecutivo

THE BEST

El delantero Robert Lewandowski superó este lunes al argentino Lionel Messi y ganó por segundo año consecutivo el premio The Best al mejor jugador del año. El polaco registró 41 goles en 29 encuentros de la campaña 2020-21 de la Bundesliga y dejó atrás el récord de la leyenda Gerd Müller. "Nunca había soñado ni siquiera con la posibilidad de romper el récord, si me decías que lo iba a lograr te hubiera dicho que era imposible", expresó.

"Muchas gracias, es un honor para mí ganar este trofeo. Me siento orgulloso y feliz. Esto también pertenece a mis compañeros y entrenadores porque todos trabajamos duro para ganar los partidos, y eso lo hace muy especial", declaró el delantero de Bayern Munich al ser premiado.

Lionel Messi, quien obtuvo el galardón en 2019, había recibido hace menos de tres meses su séptimo Balón de Oro por una diferencia de apenas 33 votos con respecto a Lewy, pero en esta oportunidad debió conformarse con el segundo puesto. El egipcio Mohamed Salah completó el podio.

Desde que la FIFA entrega los premios The Best, el portugués Cristiano Ronaldo ganó en 2016 y 2017, el croata Luka Modric en 2018, Messi en 2019 y Lewandowski en 2020 y 2021.