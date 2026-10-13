Llega la segunda caminata "Por una Vida Libre de ACV"

Se realizará el sábado 24 de este mes a partir de las 14:30 en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

El sábado 24 de octubre, a partir de las 14:30, en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, se llevará a cabo la 2ª edición de la caminata de 3 kilómetros "Por una Vida Libre de ACV", una actividad gratuita que se realiza para concientizar sobre el ACV (accidente cerebrovascular).

En el marco del Día Mundial del ACV (accidente cerebrovascular), Solanas Centro de Salud organiza la II Caminata denominada "Por una Vida Libre de ACV", una actividad que es totalmente gratuita y se desarrolla para compartir en familia, mover el cuerpo y cuidar la salud cerebral.

Cecilia Jacobsen, médica neuróloga de Solanas, se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y brindó detalles de la organización: “Este es el segundo año que estamos promoviendo la caminata ‘Por una Vida Libre de ACV’, la cual tiene como objetivo concientizar sobre el ACV”, comenzó.

Y agregó que “tomamos la idea de la Asociación Por una Vida Libre de ACV, que la hacen a nivel nacional, y la replicamos en Comodoro Rivadavia. Es una caminata de tres kilómetros, sin fines de lucro, destinada para pacientes, familias, amigos, a la cual están todos invitados”.

Siguiendo esa línea, explicó que “la idea es tomar conciencia sobre la enfermedad, tener en cuenta todos los factores de prevención. Van a haber stands saludables, de ecología, arteterapia, juegos, entre otros”.

Cabe resaltar que la edición anterior se efectuó en Km. 4 y este año se trasladará al Autódromo General San Martín. Al respecto, Jacobsen valoró la buena predisposición del Auto Moto Club Comodoro Rivadavia: “Este año va a ser en el Autódromo, en donde nos abrieron las puertas, son unas instalaciones muy lindas”.

Finalmente, la médica expresó su agradecimiento a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Comodoro Deportes: “Siempre nos apoyan para que todo esto sea posible, así que eternamente agradecida por la gran colaboración, esperemos que salga tan linda como la del año pasado”.

INFORMACION E INSCRIPCIONES

- Enviando un WhatsApp al +54 9 297 540-8275

- Presencialmente en Solanas Centro de Salud (Avenida Canadá Nº2185).

- Escaneando el código QR del flyer.