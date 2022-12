"Lo más fácil es desplazar a un policía sin saber si hizo algo"

Juan Cruz Campos, subjefe de la Policía de Chubut, sostuvo que se investigará qué sucedió el martes en Comodoro Rivadavia durante el operativo por los festejos del pase de Argentina a la final del mundial de fútbol. Aseguró que no separará a efectivos policiales hasta que no culmine la investigación sobre qué pasó.

Después que se viralizaran los videos donde gente era golpeada por policías, el subjefe de la Policía de Chubut, Juan Cruz Campos, aseguró que no separará a los efectivos policiales hasta que no culmine la investigación sobre qué pasó durante los festejos del pase de Argentina a la final de la Copa del Mundo.

“Lo más fácil es desplazar a un policía y capaz qie no tuvo nada que ver”, aseguró.

En conferencia de prensa, Campos manifestó que durante los festejos hubo un determinado grupo de personas que no quería que se reestableciera el orden vehicular en San Martín y Güemes. “Quedó un grupo revoltoso que no acató las órdenes del personal policial para que se retiren porque había que seguir con el funcionamiento de la ciudad teniendo en cuenta que tenemos una ruta nacional. Al ser llamados y no acatar la orden, intervino el grupo especial que tenemos nosotros con armas específicas para dicho fin. Vimos una resistencia bastante importante”, argumentó el subjefe de la Policía del Chubut.

Según Campos, un grupo de personas rompió baldosas para atacar al personal policial y a la gente que estaba a su alrededor. Esto generó que hubiera siete demorados contraventores y dos detenidos judiciales. También dos menores de edad fueron demorados. Hubo daños en la sucursal del Centro de La Anónima y en un local cercano.

“La familia estuvo bien, solamente este grupo de personas que fue un antes y después de lo sucedido. La Justicia está investigando. Están viendo las grabaciones para ver las identificaciones de las personas”, afirmó Campos.

Asimismo, el subjefe de la Policía del Chubut sostuvo que había que restablecer el orden. “Ni se largó gas lacrimógeno, que es una de las alternativas que tenemos para estos eventos. Esta gente no entiende que tiene que festejar e irse a su casa. Son personas que vienen a interrumpir o a cometer actos vandálicos”, subrayó.

“Estamos a disposición de la Justicia y queremos garantizar al personal policial y darle todas las garantías constituciones porque es fácil desplazar a un empleado y capaz no tuvo nada que ver”, aseguró.

Campos también consideró que sus tareas se basarán en dilucidar si corresponde o no una actuación administrativa por parte de la Jefatura Policial y detalló que hay cinco empleados policiales lesionados. “Vamos a determinar bien lo que sucedió”, afirmó.