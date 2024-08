Longlegs coleccionista de almas

C+/ CINE EN COMODORO

Un elenco que incluye a Nicolas Cage (en uno de los roles más importantes) protagoniza una tensa trama en la que el FBI intenta atrapar a un retorcido asesino en serie. Una agente descubre una serie de pistas que podrían llevarla hasta el criminal y poner fin a su terrorífica ola de asesinatos. Lee Harker, recién licenciada, vive en una zona boscosa de Oregón, rodeada de paisajes verdes y cielos grises. Y se estrena con un primer caso que requerirá grandes dosis de ingenio y una insólita capacidad de percepción para dar caza a un asesino.

¿Y si una película pudiera sentirse como una pesadilla? Algunos filmes provocan pesadillas y, desde luego, “Longlegs”, el nuevo largo del guionista y director Osgood Perkins, no se queda corta en ese sentido. Pero la pregunta es: ¿y si una película pudiera replicar esa angustiante y a la vez desconcertante sensación de aprisionamiento en las profundidades del subconsciente? Un lugar en donde los miedos infantiles más básicos se dieran la mano con las terroríficas ansiedades y responsabilidades de la vida adulta. La siniestra magia de “Longlegs” toma una experiencia vivida en el mundo consciente y la utiliza como sedimento de los sueños.

“Es como una especie de mixtape de terror”, explica Perkins. “La película combina muchos elementos clásicos del género de terror. Tenemos una matanza con un hacha, un asesino en serie, encuentros con el diablo, agentes del FBI, muñecas espeluznantes y graneros inquietantes. Es como un cóctel delicioso”. El director, quien ha hablado abiertamente de la influencia de “El Silencio de los Inocentes”, comenta que Harker es como su agente Starling. “Ha marcado mucho la película, sin duda”, comenta Monroe, que también buscó inspiración entre sus thrillers oscuros favoritos. “He tirado mucho del trabajo de Rooney Mara en “La Chica del Dragón Tatuado”. Ambas mujeres se sienten alejadas de un mundo donde no encajan y se refugian en resolver crímenes de este tipo”.

Al igual que Lisbeth Salander, la mítica hacker creada por el escritor Stieg Larson, Harker no se desenvuelve bien en situaciones sociales. Lo suyo no es la gente, pero disfruta de trabajar en solitario y, al contrario que sus compañeros, tiene un sentido de la intuición muy desarrollado. “Muchas veces vemos que le da una especie de corazonada para explicar algo inexplicable”, apunta Monroe. “No entendemos cómo sabe lo que sabe, pero está muy en contacto con el entorno. Por eso hace tan bien su trabajo y de ahí que le encarguen este caso. Sabemos que tiene un don especial. Es una mujer muy inteligente con una capacidad de percepción estratosférica. Sabemos que es diferente, no por alguna razón tangible, pero podemos ver claramente que tiene un talento descomunal”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jueves 29 de agosto y miércoles 4 de septiembre):

21:30 Hs. LONGLEGS: COLECCIONISTA DE ALMAS (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (viernes 30 de agosto, lunes 2 y martes 3 de septiembre):

21:30 Hs. LONGLEGS: COLECCIONISTA DE ALMAS (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (sábado 31 de agosto):

21:30 Hs. LONGLEGS: COLECCIONISTA DE ALMAS (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (domingo 1 de septiembre):

21:30 Hs. LONGLEGS: COLECCIONISTA DE ALMAS (2D doblada)

Género: Terror, psycho-triller

Origen: USA

Título original: Longlegs

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 41 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Oz Perkins

Producción: Nicolas Cage, Dave Caplan, Chris Ferguson, Dan Kagan, Brian Kavanaugh-Jones

Música: Elvis Perkins Fotografía: Andres Arochi

Montaje: Graham Fortin, Greg Ng

Reparto:

Maika Monroe (Agente Lee Harker), Lauren Acala (joven Lee), Nicolas Cage (Longlegs), Blair Underwood (Agente Carter), Alicia Witt (Ruth Harker), Michelle Choi-Lee (Agente Browning), Dakota Daulby (Agente Horatio Fisk), Kiernan Shipka (Carrie Anne Camera), Jason Day (Padre Camera), Ava Kelders (Ruby Carter), Carmel Amit (Anna Carter)