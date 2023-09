Los españoles le dieron la Medalla al Mérito Deportivo por error a la hermana de Mauro Icardi

El Consejo Superior de Deportes ha concedido a las campeonas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda la Real Orden del Mérito Deportivo. Lo que provocó un gran revuelo ha sido el error al introducir los nombres de las campeonas en el Boletín Oficial del Estado.

El primer nombre de la lista que debería aparecer es el de Ivana Andrés, la capitana de la selección española y del Real Madrid. Sin embargo, el que vemos en la publicación es el de Ivana Icardi, influencer y hermana del futbolista argentino Mauro Icardi.

Aunque menos llamativo, el de Ivana Andrés no es el único nombre que aparece mal escrito en el Boletín Oficial del Estado. Los responsables del BOE también han tenido problemas con el de Aitana, a quien han añadido una letra 'S' que no existe en su segundo apellido: su nombre es Aitana Bonmatí Conca y no Concas, como aparece en el documento.

Como no podría ser de otra manera, estos errores en el Boletín Oficial del Estado han sido muy comentados en las redes sociales.

El Consejo Superior de Deportes ha admitido el error al introducir los datos en el BOE y ya ha iniciado el procedimiento para subsanar lo antes posible el fallo.

Además, este organismo ha mandado una carta a todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por su desliz.