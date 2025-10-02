Los extraños: Capítulo 2

Desde el jueves 2 de octubre, participando en su estreno en Latinoamérica, se exhibe en Cine Coliseo la segunda parte de la trilogía de terror inspirada en la película original de 2008 “Los Extraños”, en la que una pareja se enfrenta a unos asesinos enmascarados.

Desde el jueves 2 de octubre, participando en su estreno en Latinoamérica, se exhibe la segunda parte de la trilogía de terror inspirada en la película original de 2008 “Los Extraños”, en la que una pareja se enfrenta a unos asesinos enmascarados. El pánico volverá a apoderarse de Maya cuando los tres desconocidos enmascarados vuelven para acosarla sin piedad. Obligada a revivir su peor pesadilla, deberá enfrentarse a una nueva y desesperada lucha por sobrevivir. Esta nueva entrega aumenta el nivel de tensión y terror, incorporando nuevos personajes y escenarios aún más claustrofóbicos, donde cada rincón oculta una amenaza y la huida parece imposible. El horror se intensifica en un juego letal de persecución, miedo y resistencia.

Con Liv Tyler y Scott Speedman en los roles protagónicos, la película “Los Extraños”, de Bryan Bertino, debutó en salas en 2008 y rápidamente se convirtió en una de las más populares dentro del subgénero home invasión (invasión de hogares). Aunque la producción contaba con recursos modestos, la idea de un grupo de invasores enmascarados infiltrándose en una casa para atormentar a una pareja sin ninguna motivación ni objetivo real, resultó ser lo suficientemente atractiva para el público y, por ende, rentable. Luego de una olvidable continuación estrenada en 2018, la compañía Lionsgate puso en marcha una nueva trilogía en manos de Harlin, quien reconoce ser un gran fanático del film original y ha adelantado algunos de sus planes para ampliar el universo de “Los Extraños”.

“Recuerdo la experiencia de verla”, dice. “Realmente no sabía nada de ella cuando la vi y me encantó. Me pareció fantástica y se me ha quedado grabada como una de mis películas de terror favoritas. Cuando se me presentó esta oportunidad, la idea de no hacer solo un remake o un reboot sino de hacer una trilogía basada en la película original, pensé que era increíble”. Y un componente clave para que estas nuevas películas fueran efectivas fue la elección del reparto. En este caso, los elegidos fueron la estrella de “Riverdale”, Madelaine Petsch, y Froy Gutiérrez. “Buscamos durante mucho tiempo a nuestra scream queen. Cuando hablé con Madelaine, supe que era una actriz excepcional y eso es lo que hacía falta para interpretar este papel”.

“La idea de hacer simplemente una secuela o un remake no me atraía, pero esta era una gran oportunidad para tener cuatro horas y media de estudio de las víctimas de un crimen violento y de los autores, lo que les motiva, y cómo afecta a una persona que pasa por esto”, explica. “Cuando nos dispusimos a rehacer “Los Extraños”, sentimos que había una historia más grande que contar, que podría ser tan poderosa, escalofriante y aterradora como la original y realmente podría expandir ese mundo”. Harlin anticipa además que un elemento que no resignó para el lanzamiento de esta nueva trilogía era la fidelidad del diseño para las máscaras. “Las máscaras de “Los Extraños” no son como el batitraje o algo que evoluciona con los años. Yo como espectador, quería verlos tal y como eran en la película original”.

CINE COLISEO (jue 2 y mar 7 de octubre)

22:30 Hs. LOS EXTRAÑOS: CAPITULO 2 (2D subtitulada)

CINE COLISEO (vie 3, lun 6 y mie 8 de octubre)

22:30 Hs. LOS EXTRAÑOS: CAPITULO 2 (2D doblada)

CINE COLISEO (sáb 4 y dom 5 de octubre)

22:30 Hs. LOS EXTRAÑOS: CAPITULO 2 (2D doblada)

Género: Terror

Origen: EE.UU.

Título original: The Strangers: Chapter 2

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 41 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Renny Harlin

Guión: Alan R. Cohen, Alan Freedland, Amber Loutfi

Producción: Alastair Burlingham, Mark Canton, Charlie Dombek, Christopher Milburn, Gary Raskin, Courtney Solomon

Música: Justin Caine Burnett Fotografía: José David Montero

Montaje: Michelle Harrison

Reparto:

Madelaine Petsch (Maya), Froy Gutierrez (Ryan), Rachel Shenton, Gabriel Basso y Ema Horvath (los atacantes enmascarados)