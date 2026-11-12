Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha

Desde el miércoles 18 de noviembre, en función Avant Premiere al estreno mundial, se exhibe la adaptación cinematográfica de la segunda novela precuela de la saga de “Los Juegos del Hambre”.

Francis Lawrence repite como director en esta nueva entrega que nos transporta de nuevo al implacable mundo de Panem, esta vez 24 años antes de los acontecimientos que marcaron el destino de Katniss Everdeen. La narración arranca en la decisiva mañana de la cosecha de los 50º Juegos, una edición especialmente cruel conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, diseñada por el Capitolio como un recordatorio brutal de su poder. Los distritos se enfrentan a una regla aún más despiadada que obliga a duplicar el número de tributos, intensificando el miedo, la desesperación y el sacrificio de las familias. Se profundiza en las dinámicas políticas, las estrategias de supervivencia y las tensiones sociales que definen Panem.

Entre 2012 y 2015 pudimos ver en cines las cuatro películas de la saga de “Los Juegos del Hambre”, que adaptaban la trilogía literaria original escrita por Suzanne Collins. Fue uno de los últimos ejemplos de sagas juveniles que han funcionado en cines. En 2023 vimos la primera precuela, cuya trama se desarrollaba 64 años antes de los hechos narrados en aquellos filmes y tenía como protagonista a un joven Coriolanus Snow, antes de que se convirtiera en el tiránico presidente que ya conocimos. Perteneciente a una desprestigiada familia, Coriolanus tratarba de devolverla a sus años de esplendor. La historia nos mostraba los orígenes de Snow y cómo había llegado a convertirse en el villano que conocemos.

El foco ahora está puesto en un adolescente, Haymitch Abernathy, habitante del Distrito 12 que deberá participar en los juegos. La regla establecida por el Capitolio para esa competencia eleva la escala de la violencia: cada distrito debe enviar el doble de tributos. Haymitch, con 16 años, entra así en una arena diseñada para convertir la supervivencia en espectáculo y para reforzar el poder del presidente Coriolanus Snow. Hasta ahora, Haymitch fue conocido como el mentor de Katniss y Peeta Mellark, interpretado por Woody Harrelson en las cuatro películas originales. Su alcoholismo, su ironía y su resistencia frente al Capitolio eran parte de las marcas de un personaje cuyo pasado permanecía parcialmente fuera de campo.

“Amanecer en la Cosecha” recupera ese recorrido desde su origen. La historia adapta la novela homónima de Suzanne Collins publicada en 2025 y sigue al joven Haymitch desde la mañana de la cosecha hasta su participación en unos Juegos que tendrán consecuencias decisivas para su vida. La película incorpora a Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace, una tributo del Distrito 12 con quien Haymitch establece una alianza en la arena. La relación entre ambos permite ampliar la historia previa de personajes y símbolos que más tarde tendrán peso en la saga protagonizada por Jennifer Lawrence.

AVANT PREMIERE CINE COLISEO (mie 18 de noviembre):

21:00 Hs. LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER DE LA COCECHA (2D subtitulada)

Título original: The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Género: Ciencia ficción distópica

Origen: EE.UU. Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas 30 Min. Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Francis Lawrence

Guión: Billy Ray, Michael Lesslie, Suzanne Collins

Producción: Nina Jacobson, Brad Simpson, Meredith Wieck

Música: James Newton Howard Fotografía: Jo Willems

Montaje: Mark Yoshikawa

Protagonistas:

Joseph Zada (Haymitch Abernathy), Elle Fanning (Effie Trinket), Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Mckenna Grace (Maysilee Donner), Ralph Fiennes (Presidente Snow), Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee), Josh Hutcherson (Peeta Mellark), Maya Hawke (Wiress), Glenn Close (Drusilla Sickle), Kieran Culkin (Caesar Flickerman), Lili Taylor (Mags Flanagan), Ben Wang (Wyatt Callow), Kelvin Harrison Jr. (Beetee Latier), Billy Porter (Magno Stift)