Rocky en Cine Teatro Español

El viernes 13 de noviembre a las 21:30 Hs. se exhibirá por único día, en ocasión del 50mo. Aniversario de su estreno, el filme original de 1976 que en su momento se alzó con el Oscar a Mejor Película y convirtió a Sylvester Stallone en una estrella internacional.

La historia nos lleva hasta los barrios marginales de Filadelfia. Allí, Rocky Balboa recauda las deudas impagadas para Tony Gazzo, un usurero, y pelea por un puñado de dólares, en combates de boxeo. Desgraciadamente su antiguo entrenador, Mickey, le deja tirado. Su amigo Paulie anima a Rocky a salir con su hermana Adrian, una joven tímida que trabaja como vendedora en una tienda de mascotas. Durante ese tiempo, Apollo Creed, el campeón del mundo de boxeo en la categoría de pesos pesados, buscará un nuevo contrincante para volver a disputarse el título y su elección será Rocky.

La película se convirtió rápidamente en un enorme éxito; recaudando más de 117 millones de dólares sólo en Estados Unidos, ganando tres premios Óscar y lanzando a Stallone de manera inmediata al estrellato. Se hicieron cinco secuelas y tres spin offs: “Rocky II”, “Rocky III”, “Rocky IV”, “Rocky V”, “Rocky Balboa”, “Creed”, “Creed II” y “Creed III”, haciendo transcurrir cuarenta años desde la primera hasta la penúltima. En 2006, la película fue seleccionada para su conservación por el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser “cultural, histórica y estéticamente significativa”. Rocky es considerada una de las mejores películas sobre deportes de la historia y fue ubicada en la segunda posición, tras Toro salvaje, en una lista de las diez mejores películas de deporte del American Film Institute en 2008. En 2010 Stallone fue elegido para el Salón de la Fama del Boxeo ya que “Rocky” contribuyó a la difusión de este deporte a través del mundo.

Hay una película de 1956 muy parecida: “Somebody Up There Likes Me”, protagonizada por Paul Newman, que cuenta la vida del boxeador Rocky Graziano, aunque se mitifique la historia alegando que la idea original de Sylvester Stallone para Rocky le fue inspirada tras ver un combate entre Muhammad Ali y Chuck Wepner. El concepto de un pobre boxeador capaz de llegar hasta lo más alto, luchando contra todos y contra sí mismo, entusiasmó a Stallone. Escribió un guion que tituló “Paradise Alley”. Los productores Irwin Winkler y Robert Chartoff leyeron el guion y pidieron a Stallone una reunión. Allí, el actor desarrolló su idea sobre Rocky, que impresionó a Chartoff y conjuntamente con Winkler decidieron producir la película, con la condición de que ellos serían los primeros en ver el guion una vez que Stallone lo completara.

Dado el poco presupuesto de la película, algunos miembros de la familia Stallone trabajaron como actores secundarios. El padre de Stallone es quien toca la campana al inicio y final de cada asalto, su hermano interpreta a un cantante callejero, y su primera mujer, Sasha, interpreta a una fotógrafa. Motivado también por el poco presupuesto, en la escena del combate final no tenían lo suficiente para pagar a los extras que debían llenar el pabellón del combate. Se puede apreciar que hay más público en los últimos asaltos que en los primeros, debido a que la pelea se rodó de adelante hacia atrás por ser más fácil ir quitando maquillaje que ir añadiéndolo.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 13 de noviembre):

21:30 Hs. ROCKY (2D subtitulada)

Título original: Rocky

Origen: USA Año: 1976

Género: Drama, deporte Formato: 2D

Duración: 1 hora, 59 Min. Calificación: R-13

Ficha técnica:

Dirección: John G. Avildsen Guión: Sylvester Stallone

Producción: Robert Chartoff, Irwin Winkler

Fotografía: James Crabe Música: Bill Conti

Montaje: Scott Conrad, Richard Halsey

Reparto:

Sylvester Stallone (Rocky Balboa), Talia Shire (Adrianna «Adrian» Pennino), Burt Young (Paulie Pennino), Carl Weathers (Apollo Creed), Burghess Meredith (Mickey Goldmill), Thayer David (George «Miles» Jergens), Joe Spinell (Tony Gazzo), Tony Burton (Tony «Duke» Evers), Pedro Lovell (La Araña Rico), Jimmy Gambina (Mike)