Ti West dirige y Johnny Depp protagoniza esta reimaginación del clásico literario que nos lleva al Londres victoriano, donde un hombre se verá atrapado en una historia de fantasmas que lo obligará a enfrentar su pasado, su presente y su futuro. Con encuentros sobrenaturales con espíritus que le muestran sus decisiones y sus errores, dando lugar a un viaje de introspección. Entre callejones oscuros y mansiones victorianas, Ebenezer Scrooge lucha para entender sus acciones y conseguir una segunda oportunidad, enfrentando miedos, arrepentimientos y la opción de cambiar su destino antes de que sea demasiado tarde.

Tras varios años de alejamiento del centro de atención, Depp regresa interpretando a uno de los personajes más reconocidos de la literatura universal: Ebenezer Scrooge, el avaro y cruel anciano atormentado por fantasmas. Depp, conocido por sus papeles en personajes excéntricos como Jack Sparrow, Edward Manos de Tijera y el Sombrerero Loco, ha generado sorpresa entre el público y la crítica por la notable transformación física. Con cabello largo y canoso, patillas pronunciadas, una nariz prominente y un sombrero gastado, el Scrooge de Depp luce distinto a cualquier personaje anterior en su filmografía, en un intento de dejar atrás polémicas y centrarse en una interpretación de gran nivel.

La dirección de Ti West, reconocido por impulsar el género del terror en la trilogía de “X”, “Pearl” y “MaXXXine”, aporta a “Ebenezer: Los Fantasmas de Navidad” una atmósfera inquietante. Los espectros que visitan a Scrooge no solo cumplen una función narrativa, sino que se presentan como presencias amenazantes que lo persiguen de día y de noche. Este aspecto, claramente influido por el cine de terror contemporáneo, rompe con la tradición navideña y familiar que caracteriza otras adaptaciones. En entrevistas, West ha manifestado su interés por explorar la psicología de la avaricia y el egoísmo desde una perspectiva más perturbadora y satírica. Este nuevo enfoque también se refleja en la combinación de elementos oscuros con humor absurdo, evidente en las reacciones exageradas del protagonista hacia quienes lo rodean y en el tono grotesco de los encuentros sobrenaturales.

La participación de actores británicos de renombre aporta autenticidad y peso dramático a la propuesta, mientras que actores versátiles como Rupert Grint y Daisy Ridley prometen un cierto grado de irreverencia. Y la elección de West como director indica la intención del estudio de atraer tanto al público habitual como a quienes buscan una experiencia cinematográfica diferente. La película también ejemplifica la tendencia de los grandes estudios a reinterpretar relatos clásicos con un enfoque más adulto y transgresor para captar la atención de nuevas generaciones, que buscan propuestas distintas a las fórmulas tradicionales.

CINE COLISEO

(jue 12 y lun 16 de noviembre):

18:30 Hs. EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD (2D doblada)

CINE COLISEO

(vie 13 y mar 17 de noviembre):

21:30 Hs. EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD (2D subtitulada)

CINE COLISEO

(sáb 14 de noviembre):

18:30 Hs. EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD (2D doblada)

CINE COLISEO

(dom 15 de noviembre):

21:30 Hs. EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD (2D doblada)

CINE COLISEO

(mie 18 de noviembre):

18:15 Hs. EBENEZER: LOS FANTASMAS DE NAVIDAD (2D doblada)

Género: Fantasía navideña

Origen: EE.UU.

Título original: Ebenezer: A Christmas Carol

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 1 hora 56 Min.

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Dirección: Ti West

Guión: Nathaniel Halpern sobre el relato de Charles Dickens

Producción: Emma Watts

Fotografía: Checco Varese Música: Tyler Bates

Montaje: Ti West, David Kashevaroff

Reparto:

Johnny Depp (Ebenezer Scrooge), Sam Claflin (Fred), Ian McKellen (Jacob Marley), Andrea Riseborough (Fantasma de las Navidades pasadas), Rupert Grint (Bob Cratchit), Tramell Tillman (Fantasma de las Navidades presentes), Daisy Ridley (Clara), Nicholas Day (Ministro)