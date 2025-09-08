Los posibles 11 de Scaloni para enfrentar a Ecuador

La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial, visitará a Ecuador en Quito. El entrenador Lionel Scaloni analiza variantes y se espera que Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Leonardo Balerdi sean titulares.

La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a Ecuador este martes a las 20 hs. en Quito, en lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con la sensible baja de Lionel Messi, quien ya regresó a Miami, el entrenador Lionel Scaloni analiza una serie de cambios en el once inicial.

Los principales candidatos a volver al equipo titular son Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, quienes se perfilan para arrancar desde el pitido inicial. Por su parte, Leonardo Balerdi ocuparía el lugar del suspendido Cristian "Cuti" Romero en la defensa.

El director técnico campeón del mundo aún no definió si mantendrá la base del equipo que goleó 3 a 0 a Venezuela o si, aprovechando que la Albiceleste ya tiene su boleto asegurado para el Mundial, optará por una rotación más amplia. El objetivo sería darle minutos a aquellos jugadores que han tenido menos rodaje y que buscan afianzarse en un equipo que no para de crecer y que, sin dudas, llegará a la próxima Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos al título.

La posible formación contra Ecuador

Según los últimos trascendidos, la alineación de la Selección Argentina en Quito sería: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (o Marcos Acuña); Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Las amonestaciones no son una preocupación

De cara al encuentro de este martes, diez futbolistas argentinos se encuentran al límite de tarjetas amarillas: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Sin embargo, el cuerpo técnico está tranquilo, ya que el reglamento de la FIFA establece que las amonestaciones no se trasladan a otras competencias oficiales, por lo que una eventual segunda amarilla en este partido no pondría en riesgo la participación de los jugadores en la Finalissima o en el próximo Mundial.