Luciano Guarracino refuerza a la CAI

El arquero Luciano Guarracino, de 25 años y 1,86 metro de estatura, se convirtió este jueves en nuevo refuerzo de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia para disputar el Torneo Regional 2023 de fútbol.

El jugador nacido en Esquel y criado en Gualjaina -hasta los 4 años- y luego Trevelin, se inició futbolísticamente en Belgrano de Esquel, donde debutó en Primera división a los 14 años, logrando el ascenso al Torneo Argentino B en el 2013.

Continuó con su desarrollo en All Boys de Buenos Aires donde estuvo hasta los 20 años siendo parte del plantel "albo" que lograra el campeonato de la Primera B Metropolitana en la temporada 2018/19 y por ende ascenso a la Primera B Nacional.

Luego cuenta con pasos por Camioneros de Bs. As. (Federal A), Guillermo Brown de Puerto Madryn (Primera B Nacional), Sansinena de Bs. As. (Federal A) y llega proveniente del Club Defensores de Villa Ramallo (Bs. As.) donde disputó la última temporada del Federal A.